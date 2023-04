Nghệ An: Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở xưởng sửa chữa ô tô

Sáng 3.4, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, liên quan vụ nổ xảy ra tại một gara ô tô trên địa bàn xã Quỳnh Tân, đã có 2 người tử vong và 4 người phải nhập viện.

Hai nạn nhân tử vong là anh Lê Tiến Hiển (38 tuổi, chủ gara ô tô) và anh Nguyễn Duy Nhật (30 tuổi, ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tân). Anh Nhật bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong vào tối 2.4.

Gara ô tô, nơi xảy ra vụ nổ C.T.V.

Một người thân của nạn nhân cho biết, chiều 2.4, anh Nhật (làm nghề buôn bán sắt vụn) có đưa một cục sắt vụn đến gara ô tô của anh Hiển để nhờ anh Hiển cưa hộ và đã xảy ra vụ nổ. Vụ nổ khiến anh Hiển và anh Nhật tử vong, 1 nhân viên làm tại gara này bị thương.



Ngoài ra, có 3 nạn nhân khác là 3 anh em ruột (14 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi) bị thương. Thời điểm xảy ra nổ, cả 3 đang đạp xe đi ngang qua đường trước khu vực gara ô tô, bị sức ép của vụ nổ hất văng, khiến cả 3 bị thương.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết, trong số 3 trẻ em bị thương, có 2 cháu bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, 1 nạn nhân bị thương nhẹ hơn đang được điều trị tại một bệnh viện ở H.Quỳnh Lưu.

Người dân sống gần gara ô tô này cho hay vụ nổ rất lớn, khiến một số nhà dân ở gần đó cũng bị hư hỏng.

Ông Tâm cũng cho biết, ngay trong đêm lực lượng chức năng gồm công an, quân sự đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nổ. Hiện cơ quan chức năng chưa thông báo nguyên nhân vụ nổ là do nổ bình ô xy hay do vật liệu nổ (bom, đạn pháo) gây nên.