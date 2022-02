Nghệ An: Trưởng công an xã Cát Văn tử vong do tai nạn giao thông

Sáng 22.2, ông Trần Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Cát Văn, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Nạn nhân là thượng úy Nguyễn Hữu Thái (31 tuổi), Trưởng công an xã Cát Văn.

Theo ông Thảo, khoảng 23 giờ ngày 21.2, thượng úy Thái chạy xe máy từ cơ quan về nhà. Khi đã chạy cách trụ sở UBND xã Cát Văn khoảng 1 km, xe máy do thượng úy Thái điều khiển đâm vào tường rào của trại cá nằm ven Quốc lộ 46C.

Sau khi thượng úy Thái gặp nạn, người dân phát hiện, gọi điện báo cho lãnh đạo xã Cát Văn. Lãnh đạo xã có mặt ngay sau đó nhưng thượng úy Thái tử vong vì vết thương quá nặng.





Trong đêm, Công an huyện Thanh Chương và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. “Rạng sáng nay, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do tai nạn giao thông nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi”, ông Thảo nói.

Thượng úy Nguyễn Hữu Thái được điều động làm Trưởng Công an xã Cát Văn từ 1 năm qua.