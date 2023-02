Nghe 'Luôn yêu đời' của Đen Vâu, gen Z rục rịch đoán đề thi THPT môn ngữ văn

Được xem là "thánh tiên tri" đề thi môn ngữ văn trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT khi các bối cảnh trong MV, lời rap của Đen Vâu luôn ẩn chứa những từ khóa để bạn trẻ suy luận. Năm 2019, Đen Vâu đã cho ra mắt MV Hai triệu năm được quay với cảnh sông nước bao quanh và đề thi năm đó đã ra bài Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”.



Hình ảnh núi đồi trong MV khiến nhiều gen Z liên tưởng tới tác phẩm Tây Tiến của Quang Dũng CHỤP MÀN HÌNH

Ở kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, câu hỏi nghị luận 5 điểm rơi vào tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Cộng đồng mạng lập tức réo gọi Đen Vâu khi trước đó anh đăng vu vơ hai câu hát trong bài Trốn tìm lên Facebook làm liên tưởng đến bài thơ Sóng: “Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng cuối cùng anh mất công chìm”.

Hinh ảnh của Đen Vâu trong MV Luôn yêu đời CHỤP MÀN HÌNH

Kỳ thi THPT gần nhất, hình ảnh nam rapper đứng câu cá trong MV Ai muốn nghe không ra mắt 6.2022 khiến các thí sinh liên hệ ngay đến phần nghị luận về trách nhiệm của thế hệ trẻ từ dẫn chứng tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu.



Tuy có những chi tiết trùng hợp đáng kinh ngạc, nhưng chính Đen Vâu cũng từng chia sẻ anh không cố tình đoán trúng đề thi. Tuy vậy, mỗi lần ra MV mới, Đen Vâu lại tạo ra một niềm tin cho gen Z sẽ có chi tiết “tiên tri” đề thi ngữ văn trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới. Cụ thể, khi MV Luôn yêu đời ra mắt, dân mạng đã cùng nhau mổ xẻ những dữ kiện liên quan đến các tác phẩm ngữ văn ở bậc THPT.

Dòng người nối nhau "đi trốn" trong MV khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ CHỤP MÀN HÌNH

Học tủ coi chừng bị "tủ đè"

Đồng cảm và được tiếp thêm động lực khi xem MV Luôn yêu đời của Đen Vâu, Dương Quốc, học sinh Trường THPT An Lạc Thôn (Sóc Trăng), cho biết: “Thật sự âm nhạc của Đen là một sự chữa lành. Sau một ngày bực nhọc vì mớ bài tập giải hoài không ra, hay những con điểm xấu thì mình hay tìm một góc nào đó yên tĩnh, cắm tai nghe và suy ngẫm. Mình được tận hưởng âm nhạc và có thêm năng lượng cho một chặng đường ôn luyện khó khăn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.

Những dự đoán trên mạng xã hội chỉ mang tính chất giải trí vì vậy các thí sinh nên ôn luyện thật kỹ các tác phẩm mới có thể đạt được kết quả tốt KIM NGỌC NGHIÊN

Quan sát trong MV có hình ảnh đồi núi, Quốc cảm thấy có sự liên hệ với câu thơ: "Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” trong bài thơ Tây Tiến của tác giả Quang Dũng. Nam sinh dự đoán rằng Đen Vâu một lần nữa "tiên tri" đúng để thi ngữ văn của năm nay. Chàng trai cho biết sẽ học và nghiên cứu kỹ tác phẩm Tây Tiến tuy nhiên không học tủ để tránh “tủ đè”.

Đưa ra một quan điểm khác, Võ Thị Trúc Ly, học sinh Trường THPT Trưng Vương, Q.1, TP.HCM, cho biết với hình ảnh dòng người xếp nhau bỏ trốn giữa núi đồi hùng vĩ, cộng với ca từ hướng tới sự tự do và bình yêu như: “Muốn nằm chơi giữa tảng mây to. Làm nhà dưới hàng cây trò. Ta sẽ lại cùng nhau bày trò chơi. Safe and sound như là Taylor” khiến Ly liên tưởng đến khao khát tự do của Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ.

Còn Nguyễn Hoàng Vương, học sinh Trường Hội nhập quốc tế Bamboo, cho biết: "Với thông điệp luôn yêu đời, vượt qua những khó khăn của cuộc sống trong lời bài rap như: “Tầm tuổi nào cũng có những chông chênh, như gỗ bị cong vênh, chỉ có tự mình uốn nắn”… Hay: “Cuối mặt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động” khiến mình liên tưởng tới nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Một người đàn bà trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống, dù thiếu cái ăn, cái mặc nhưng vẫn luôn hy vọng về một ngày mai tươi sáng, mang những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt”.

Vương cho biết những dự đoán trên mạng chỉ mang tính chất giải trí, tham khảo vì vậy việc ôn luyện để có đầy đủ lượng kiến thức cho kỳ thi sắp tới là điều quan trọng nhất. Nam sinh cho biết với MV Luôn yêu đời của Đen Vâu đã truyền đi một thông điệp tích cực đến giới trẻ, tạo động lực cho họ cố gắng và phát triển bản thân.