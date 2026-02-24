Nghe nghệ sĩ Xuân Lan hát 'Bên cầu dệt lụa', nhớ về Thanh Nga sau 30 năm

Nghệ sĩ cải lương Xuân Lan giờ ra sao?

Sau khi xuất hiện trong phim Song lang, gánh cải lương Thiên Lý bước ra đời thực với sự dẫn dắt của đạo diễn Leon Lê và "bà bầu" Tú Quyên. Tọa lạc trên tầng 2 của khu chung cư trên đường Nguyễn Siêu, gánh cải lương Thiên Lý đều đặn biểu diễn mỗi tối cuối tuần để phục vụ khán giả.

Hầu hết những tuồng cải lương mà "bà bầu" Tú Quyên tái hiện là những tác phẩm kinh điển như Tiếng trống Mê Linh, Kiều Nguyệt Nga... Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, bầu show Tú Quyên khiến khán giả bất ngờ khi mời nghệ sĩ cải lương Xuân Lan tái xuất với nhân vật công chúa Bích Vân trong vở Bên cầu dệt lụa. Cách đây 30 năm, nhân vật này của Xuân Lan từng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả yêu cải lương.

Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ Xuân Lan hạnh phúc vì vẫn có thể biểu diễn và được khán giả yêu mến Ảnh: Minh Hy

Sau ba thập kỷ, Xuân Lan không khỏi xúc động vì được đứng trên sân khấu và nghe tiếng vỗ tay của khán giả. Bà tâm sự dù đã tạm dừng nghệ thuật từ năm 1994 nhưng chưa bao giờ bà quên bất kỳ lời thoại nào của vở cải lương Bên cầu dệt lụa. Và mỗi khi hóa thân vào nhân vật công chúa Bích Vân, bà lại hoài niệm về những ngày đứng chung sân khấu với cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga.

Nghệ sĩ Xuân Lan tên thật là Nguyễn Thị Xuân Lan, sinh năm 1950. Ngoài vai công chúa Bích Vân, bà còn được biết đến qua nhiều vai diễn như Bích Huệ trong Cô gái rừng mai, Trường An trong Tuyệt tình ca, Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu, Hiệu úy Kỳ Hoa trong Thái hậu Dương Vân Nga… Hiện tại, nghệ sĩ Xuân Lan đã 76 tuổi, có kinh tế ổn định nhờ kinh doanh nhà hàng, bán bảo hiểm.