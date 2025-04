Nghe nhạc bass có thể giúp chống say tàu xe

Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nagoya (Nhật Bản) đã phát triển một thiết bị sử dụng kích thích âm thanh nhằm giảm thiểu các triệu chứng say tàu xe. Nghiên cứu do Takumi Kagawa và Masashi Kato dẫn đầu cho thấy, chỉ cần tiếp xúc tai trong với sóng âm trong 1 phút có thể làm giảm cảm giác chóng mặt và buồn nôn, đặc biệt là ở những người đọc sách trên phương tiện di chuyển.

Nghe nhạc bass có thể giúp chống lại hội chứng say tàu xe? ẢNH: TELECOMTALK

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine mở ra một phương pháp mới tiềm năng trong việc kiểm soát chứng say tàu xe.

"Nghiên cứu của chúng tôi chứng minh rằng kích thích ngắn hạn bằng âm thanh độc đáo có tên gọi 'sound spice' có thể làm giảm các triệu chứng say tàu xe như buồn nôn và chóng mặt", Kagawa chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mức âm thanh hiệu quả nằm trong phạm vi tiếng ồn môi trường hằng ngày cho thấy công nghệ này vừa hiệu quả vừa an toàn.

Cách âm thanh có thể giảm thiểu say tàu xe

Nghiên cứu dựa trên bằng chứng cho thấy kích thích tai trong bằng âm thanh có thể cải thiện sự cân bằng. Nhóm nghiên cứu đã xác định tần số âm thanh tối ưu là 100 Hz, giúp kích hoạt hệ thống tiền đình - bộ phận của tai trong chịu trách nhiệm về sự cân bằng và định hướng không gian. Kato giải thích: "Các rung động từ âm thanh độc đáo kích thích các cơ quan otolithic ở tai trong, nơi phát hiện gia tốc và trọng lực, cho thấy kích thích âm thanh có thể tác động tích cực đến hệ thống tiền đình".

Trong quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã cho người tham gia tiếp xúc với âm thanh và sau đó gây say tàu xe bằng cách sử dụng xích đu, máy mô phỏng lái xe và đi ô tô. Kết quả cho thấy, việc tiếp xúc với âm thanh mạnh như âm bass trước khi thử nghiệm làm tăng hoạt động của dây thần kinh giao cảm, thường bị gián đoạn trong các trường hợp say tàu xe. Những người tham gia báo cáo rằng triệu chứng của họ đã giảm rõ rệt, bao gồm chóng mặt và buồn nôn.

Kato cho biết: "Những kết quả này cho thấy sự kích hoạt của các dây thần kinh giao cảm, thường bị rối loạn khi say tàu xe, đã được cải thiện nhờ tiếp xúc với âm thanh độc đáo". Nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh tính an toàn của công nghệ này bởi rủi ro sức khỏe khi tiếp xúc ngắn hạn với âm thanh bass là rất nhỏ. Cũng theo Kagawa, mức độ kích thích thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn tiếng ồn tại nơi làm việc nên công nghệ này được coi là an toàn khi sử dụng đúng cách.

Phát hiện này mở ra một giải pháp an toàn và hiệu quả cho triệu chứng say tàu xe, từ đó mang lại lợi ích cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhóm nghiên cứu đang đặt mục tiêu cải tiến công nghệ và mở rộng ứng dụng của nó trong nhiều tình huống du lịch khác nhau, bao gồm cả du lịch hàng không và đường biển.