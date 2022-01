'Nghệ nhân' tuổi 30 kể chuyện tạo hình chú hổ được dân mạng trầm trồ

Chàng “nghệ nhân” đó là Đinh Văn Tâm, trú xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, Quảng Trị.

Về quê tránh dịch, được… làm hổ

Những ngày cuối năm, trong không khí háo hức đón chào xuân Nhâm Dần 2022, những chú hổ trên khắp cả nước đã được “trình làng”. Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng chú hổ Quảng Trị lại được dân mạng trầm trồ.

Chỉ 2 ngày trưng bày tại công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà), chú hổ đã vào hàng ngàn bức ảnh lưu niệm của người dân trong và ngoài tỉnh Quảng Trị. Với dáng vẻ oai phong, dũng mãnh cùng thân hình to lớn, khuôn mặt lại… thân thiện, chú hổ này được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt. Thậm chí nhiều người ưu ái còn đưa vào “top” những linh vật hổ đẹp nhất nước.

Tưởng như chú hổ ấy là tác phẩm của một nghệ nhân già lão luyện với bề dày kinh nghiệm phong phú. Nhưng không, tác giả chính là chàng trai vừa tròn 30 tuổi Đinh Văn Tâm.

Về làng An Gia (xã Triệu Độ, H.Triệu Phong) hỏi nhà Tâm, rất nhiều người biết để chỉ đường và không quên tự hào: “Thằng Tâm là người tạo ra con hổ to đùng trên Đông Hà đó nghe!”. Còn với Tâm, anh chỉ bảo rằng, tất cả do cơ duyên và nhận rằng con hổ của mình… không xấu, chứ không dám nhận là đẹp.

Tâm kể, sau thời gian dài làm việc tại TP.HCM, vì dịch bệnh nên anh trở về quê nhà. Khi nhận được đề nghị làm bức tượng hổ, anh đã suy nghĩ rất lâu, vừa vui lại vừa lo. Nhưng với mong muốn góp sức mình tạo nên vẻ đẹp cho Quảng Trị ngày xuân, anh chấp nhận thử thách.





Muốn góp sức làm đẹp cho quê hương ngày xuân

Tâm chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng từng làm nhiều tượng bằng thạch cao nhưng với kích thước nhỏ. Với những tượng lớn, tôi chỉ từng làm với vật liệu xi măng cốt thép. Lúc đầu, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vì lòng yêu nghề và cũng mong muốn tạo một dấu ấn với tỉnh nhà nên tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành”.

Không chỉ thiếu kinh nghiệm, anh còn gặp khó về nguồn vật liệu. Loại xốp mà anh Tâm sử dụng không có tại Quảng Trị, phải liên hệ mua và vận chuyển từ TP.Đà Nẵng.

Để hoàn thành được tác phẩm lớn như vậy, trước tiên anh lấy xốp cắt ra, dùng keo để gắn lại và tiếp tục cắt tỉa cho đúng với kích thước mong muốn. Sau đó, anh phủ nhiều lớp thạch cao rồi tiến hành tô và phun màu.

Sau 12 ngày thi công, tác phẩm của anh được hoàn thành và đưa ra trưng bày. “Sau khi di chuyển lên công viên Lê Duẩn thì được nhiều người ủng hộ. Trên đường đi cũng được nhiều người quay video, chụp hình khiến tôi rất vui và cảm thấy được an ủi rất nhiều”, anh Tâm nói.

Đến với công viên Lê Duẩn những ngày gần tết, không khó để bắt gặp những người đang đứng đợi để chọn cho mình góc ảnh ưng ý bên chú hổ làm kỷ niệm. Sự yêu mến này là minh chứng cho tài năng của một người trẻ …