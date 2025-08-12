Nghệ phẩm vàng lên ngôi trong thế giới quà tặng

Sức mua vàng tăng, nhu cầu mua đa dạng hơn

Báo cáo năm 2024 của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho thấy Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với hơn 55 tấn vàng tiêu thụ, phản ánh niềm tin vào giá trị bảo toàn của kim loại quý này. Tuy nhiên bên cạnh vai trò tích trữ truyền thống, một xu hướng tiêu dùng mới đang âm thầm hình thành và phát triển mạnh mẽ: vàng được lựa chọn làm quà tặng cho những dịp đặc biệt. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự bùng nổ của thị trường vàng mỹ nghệ trong những năm gần đây, lượng vàng dưới dạng quà tặng - tượng linh vật, tranh chữ, vật phẩm cá nhân hóa - đang tăng nhanh, đặc biệt trong mùa lễ Tết và các dịp kỷ niệm gia đình.

Nhìn sang thị trường Trung Quốc, xu hướng này thể hiện rõ nét hơn. Khảo sát bán lẻ do World Gold Council và China Gold News thực hiện (6 - 7.2024) chỉ ra các động cơ mua mang tính quà tặng (cưới hỏi 24%, mừng sinh con 15%, quà cặp đôi 13%, quà gia đình 14%, hạng mục khác 7%) hiện đóng góp 73% doanh thu của các nhà bán lẻ; trong khi mua cho bản thân giảm từ 39% (2022) xuống 27% (2024). Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại các thị trường khác như Ấn Độ, Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi vàng vốn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Xu hướng trên đã và đang thể hiện rõ người tiêu dùng thế hệ mới coi vàng không chỉ là "của để dành" mà còn là phương tiện trao gửi cảm xúc lâu bền. Họ ưu tiên vàng cho các dịp gắn liền với gia đình và các mối quan hệ quan trọng, thay vì chỉ đơn thuần tích trữ. Sự kết hợp giữa tính thanh khoản cao và giá trị nghệ thuật trong cùng một sản phẩm đã tạo nên sức hút hoàn toàn mới cho thị trường vàng.

Các thiết kế vàng tinh xảo ngày càng được nhiều người ưa chuộng và lựa chọn làm quà tặng dành cho gia đình và các mối quan hệ đặc biệt ẢNH: PNJ

Khi mỹ nghệ vàng trở thành "ngôn ngữ" quà tặng

Song hành cùng nhu cầu thị trường, những năm gần đây các nhà chế tác mạnh tay đầu tư vào thiết kế và công nghệ để thoát khỏi hình ảnh thỏi vàng đơn điệu. Từ tranh treo tường khắc chữ thư pháp, tượng 12 con giáp tới những chi tiết cá nhân hóa bằng công nghệ mới, hướng tới nhóm khách đề cao tính thẩm mỹ và những "câu chuyện đằng sau" món quà. Ba yếu tố "bắt buộc" của quà tặng vàng hiện nay được xác định bao gồm: bao bì sang trọng, thiết kế tinh xảo và thông điệp rõ ràng.

Tiên phong trong lĩnh vực quà tặng nghệ thuật cao cấp tại Việt Nam, PNJArt vừa giới thiệu bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son - loạt nghệ phẩm vàng 24K lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời người như sinh nhật, thôi nôi hay lễ kỷ niệm. Với ba thiết kế tiêu biểu:

PNJArt ra mắt bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son với những thiết kế mang thông điệp ghi dấu các mốc son trong hành trình cuộc sống ẢNH: PNJ

Thìa Vàng Đại Phúc - món quà ý nghĩa cho các dịp thôi nôi, đầy tháng. Thiết kế hình đầu rồng - linh vật đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và phúc khí kết hợp cùng câu chúc "Phú Quý Hiển Vinh" được khắc họa uyển chuyển, gửi gắm nguyện ước cho con trẻ luôn thành công, vinh quang trên đường đời.

Hoa Hồng 831 - Lời yêu ý nhị gửi đến người phụ nữ đặc biệt. Thiết kế tái hiện hình ảnh đóa hồng đang nở rộ, kiêu hãnh và ngọt ngào, như tình cảm nâng niu dành cho người phụ nữ trân quý. Dấu ấn "831" hàm chứa khéo léo thông điệp 8 chữ - 3 từ - 1 ý nghĩa: "I Love You".

Bánh Nguyện Ước Vàng dành cho các dịp sinh nhật, kỷ niệm những cột mốc trọng đại. Tặng phẩm mô phỏng chiếc bánh kem và ánh nến được chạm khắc 8 họa tiết tinh xảo, tượng trưng cho 8 nguyện ước tốt đẹp trong cuộc sống: sức khỏe, bình an, thành công, thịnh vượng, niềm vui, hạnh phúc, yêu thương và viên mãn.

Đại diện thương hiệu cho biết bộ sưu tập hướng tới "giải bài toán quà tặng vừa bảo toàn giá trị, vừa mang đậm tính cá nhân". Với thiết kế hiện đại độc quyền, kích thước nổi bật cùng hộp quà đẳng cấp, mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện và thông điệp riêng - giúp người tặng dễ dàng truyền tải trọn vẹn tình cảm.

Có thể thấy, bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son là một trong nhiều minh chứng cho thấy thị trường đang mở ra cơ hội lớn cho những sản phẩm kết hợp giữa mỹ thuật và câu chuyện văn hóa. Sự xuất hiện của các bộ sưu tập mang tính sáng tạo cao không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần định vị lại vàng - từ tài sản tích trữ truyền thống thành biểu tượng gắn liền với những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Khám phá thêm thông tin và hình ảnh bộ sưu tập Cột Mốc Vàng Son tại đây.