Nghệ sĩ Bình Tinh đính chính

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện những thông tin tiêu cực liên quan đến một nghệ sĩ cải lương, cho rằng người này vướng ồn ào với 2 đồng nghiệp, liên quan đến chất cấm. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, một số cư dân mạng gọi tên Bình Tinh, khiến nữ nghệ sĩ phải lên tiếng đính chính.

Phản hồi của Bình Tinh

Trong livestream, khi một khán giả thắc mắc về thông tin này, Bình Tinh không khỏi bất ngờ. Cô cho biết đây là thông tin không chính xác, đồng thời cho biết những ngày qua, bản thân đang tất bật với việc khai trương cơ sở kinh doanh mới tại TP.HCM.

Bình Tinh phủ nhận tin đồn tiêu cực liên quan đến mình Ảnh: BTC CTCS

Bình Tinh nói: “Tin gì mà chấn động vậy, ai tung tin đồn này ra vậy, cho tôi gặp được không?”. Giọng ca cải lương chia sẻ thêm khi nhận thông tin, cô quyết định livestream để những khán giả yêu thương mình thấy yên tâm. “Tôi có làm gì phạm pháp đâu. Không hề có chuyện này xảy ra. Mọi người lưu lại lời chia sẻ này của tôi và chia sẻ giúp tôi. Nếu như nói sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”, giọng ca 8X chia sẻ.

Bình Tinh cho biết cô đang tất bật với việc khai trương quán cà phê, mong khán giả nhìn vào thực tế thay vì những tin đồn trên mạng xã hội. "Từ bữa đến giờ, chưa có công an bước vào nhà tôi. Chưa có nghệ sĩ nào bị bắt tại nhà tôi. Nếu tôi che giấu hay ngụy biện, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sao mà có thể bịa đặt vậy”, cô nói.

Cũng trong livestream, Bình Tinh mong khán giả đừng quan tâm đến những thông tin không đúng sự thật, đồng thời cho biết bản thân không thích ồn ào. Cô nói thêm: “Tôi quen với sự vu khống rồi, cũng đâu làm gì được tôi đâu”.

Khi chúng tôi liên hệ, Bình Tinh cho biết: "Vấn đề này tôi đang nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ. Vì mọi thứ chưa rõ ràng nên tôi chưa thể chia sẻ thêm".

Đây không phải lần đầu Bình Tinh vướng phải những ồn ào. Trước đó, giọng ca cải lương từng nộp đơn tố giác lên cơ quan công an vì bị vu khống, xúc phạm. Theo tài liệu nữ nghệ sĩ cung cấp, các tài khoản sử dụng nhiều từ ngữ miệt thị, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng tiếp tục chia sẻ và tấn công cô trên không gian mạng. Theo Bình Tinh, những thông tin lan truyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân, đời sống tinh thần cũng như hoạt động của Đoàn hát Huỳnh Long.