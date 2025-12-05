Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh: Bây giờ tôi không có trăn trở, chỉ có lo sợ

Bình Tinh mong làm rạng rỡ gia tộc

Mới đây, NSƯT Bình Tinh khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu góp mặt trong tác phẩm điện ảnh Hoàng tử quỷ. Mặc dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng Bình Tinh thừa nhận cô đã tự tạo cho mình không ít áp lực. Cô rũ bỏ hình ảnh của một "cô đào" cải lương để hoàn toàn hóa thân vào nhân vật Tuệ Liễu phu nhân.

Bình Tinh vui mừng vì được đoàn phim trân trọng dù cô chỉ đóng một vai nhỏ Ảnh: FBNV

Dẫu vui mừng vì bản thân có thể phát triển ở lĩnh vực phim ảnh nhưng cải lương vẫn là "cái nôi" đã nuôi dưỡng tài năng cho Bình Tinh. Chính vì thế, hậu duệ của gia tộc Huỳnh Long cố gắng phát huy bộ môn nghệ thuật này.

"Tôi tự thấy cuộc sống của mình an lạc. Tôi không trăn trở gì cả, chỉ có lo sợ thôi. Mình hay lo xa rằng mình không còn hát được, không còn làm được nữa thì những người nghệ sĩ nghèo trong đoàn Huỳnh Long phải làm sao. Là nghệ sĩ được khán giả yêu thương thì mình mới có nhiều công việc để làm. Bình Tinh chỉ mong mình có nhiều sức khỏe, mạnh mẽ, vững tay chèo để lo lắng cho đoàn Huỳnh Long và làm rạng rỡ gia tộc. Vì trong đại gia tộc Huỳnh Long chỉ còn một mình Bình Tinh là người nối nghiệp", Bình Tinh chia sẻ với Thanh Niên.

Bình Tinh là hậu duệ của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long Ảnh: FBNV

Nói về việc Bình Tinh khá kén chọn trong các dự án, cô giải thích: "Tôi không dám nhận mình khó mời. Khi nhận một nhân vật hay một vở diễn nào đó tôi đều phải cảm nhận mình có làm được hay không. Vì tôi là con nhà nòi, theo nghề từ nhỏ, nhưng đến thời điểm này tôi không dám nhận mình là điều gì cao sang. Tôi vẫn ý thức mình là một nghệ sĩ được khán giả thương và công nhận. Bởi vậy, mỗi hình ảnh tôi thể hiện, mỗi vai diễn tôi nhận đều phải có trách nhiệm với chính nghề nghiệp của mình. Hiện tại, tôi còn gánh trách nhiệm của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, nên thời gian để làm thêm bất cứ điều gì thực sự rất khó sắp xếp".

Bình Tinh mất ngủ, xin tổ thoát vai nghệ sĩ cải lương để đóng phim điện ảnh

Bình Tinh nhận 2 huy chương vàng trong một tháng

Bên cạnh đó, khi nhắc đến danh hiệu nghệ sĩ dân nhân, Bình Tinh cho rằng đó là một danh hiệu cao quý mà nghệ sĩ luôn ao ước. Tuy nhiên, cô hiểu rằng con đường nghệ thuật của mình còn rất dài nên trước mắt cô chỉ cần vượt qua giới hạn của chính mình. Bình Tinh cũng vui mừng vì trong vòng một tháng qua, cô liên tục nhận được 2 huy chương vàng tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN 2025 và Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025. Đây chính là động lực để nữ nghệ sĩ 39 tuổi tiếp tục nỗ lực trên con đường nghệ thuật.

Bình Tinh nhận huy chương vàng tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 Ảnh: FBNV

Bình Tinh tâm sự: "Tôi biết trách nhiệm của mình là phải ngày càng phấn đấu. Được khán giả thương là điều may mắn nhưng muốn duy trì lâu dài thì đó là cả quá trình khó khăn và cố gắng. Tôi luôn kiểm soát những gì mình làm và mang những điều tốt đẹp đến cho quý vị khán giả". Bình Tinh cũng hy vọng công việc của mình được thuận lợi để cô có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.