Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh ở tuổi 40

Bình Tinh trở thành giám khảo khách mời trong chương trình Biến hóa bất ngờ. Bên cạnh việc đưa ra những nhận xét và cho điểm, cô còn thoải mái tung hứng với NSƯT Đại Nghĩa và nhạc sĩ Hamlet Trương, mang lại tiếng cười cho người xem.

Ngồi ghế nóng, Bình Tinh cho biết bản thân luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Theo cô, mỗi mùa lại xuất hiện những gương mặt mới với khả năng biến hóa đa dạng. “Các bạn trẻ bây giờ sao giỏi quá”, giọng ca cải lương chia sẻ.

Bình Tinh ghi điểm bởi sự duyên dáng khi ngồi ghế nóng Biến hóa bất ngờ lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Với Bình Tinh, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ không phải là áp lực cạnh tranh mà là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn. Cô quan niệm mỗi tài năng mới xuất hiện là thêm một niềm hy vọng để sân khấu tiếp tục được duy trì và phát triển.

Hành trình nghệ thuật của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bình Tinh sớm bén duyên với sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Là con của cố nghệ sĩ Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai, tuổi thơ của cô gắn liền với những chuyến lưu diễn cùng đoàn hát, những đêm thức trắng sau cánh gà và tình yêu dành cho cải lương được nuôi dưỡng từ đó.

Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Bình Tinh chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Có giai đoạn nữ nghệ sĩ phải nhận hát ở nhiều sân khấu khác nhau, thậm chí đi hát đám tiệc để có thêm kinh phí duy trì hoạt động cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Những năm tháng ấy giúp Bình Tinh hiểu rằng nghệ thuật không chỉ cần đam mê mà còn đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và cả sự hy sinh. Khi tiếp quản đoàn hát gia đình, giọng ca 8X không chỉ lo cho sự nghiệp cá nhân mà còn mang trên vai cuộc sống của hàng chục, hàng trăm con người đang gắn bó với sân khấu.

Bình Tinh tập trung cho nghề, đồng thời chăm sóc con gái sau những thăng trầm Ảnh; NSX

Bước ngoặt lớn đến với Bình Tinh khi đăng quang chương trình Sao nối ngôi mùa đầu tiên. Danh hiệu quán quân giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ được biết đến rộng rãi hơn, mở ra nhiều cơ hội biểu diễn trong và ngoài nước.

Sau thành công đó, Bình Tinh từng chia sẻ niềm vui khi có thể trả hết những khoản nợ của gia đình, ổn định cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long - nơi được xem là tâm huyết lớn nhất trong hành trình làm nghề.

Ở tuổi 40, Bình Tinh không dừng lại ở cải lương. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ còn liên tục làm mới bản thân khi thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Con gái nghệ sĩ Bạch Mai tham gia sân khấu kịch, góp mặt trong các dự án điện ảnh, đóng phim truyền hình và làm giám khảo một số cuộc thi. Giọng ca 8X cho biết bản thân luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ để mở rộng khả năng nghệ thuật.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, Bình Tinh vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho nghệ thuật như những ngày đầu tiên. Với nữ nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là công việc mà đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống.

Tại Biến hóa bất ngờ, Bình Tinh không chỉ mang đến những nhận xét chuyên môn mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của một nghệ sĩ luôn yêu nghề, trọng nghề và trân trọng thế hệ kế cận. Chính sự chân thành ấy đã giúp Bình Tinh giữ được tình cảm của khán giả suốt nhiều năm qua.