Cuộc sống của nghệ sĩ Diệu Đức ở tuổi U.80

Hơn 40 năm giảng dạy, đào tạo nên nhiều nghệ sĩ thành danh

NGƯT Diệu Đức tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM hôm 22.10 Ảnh: HẢI DUY

Nghệ sĩ - Nhà giáo ưu tú Diệu Đức tốt nghiệp môn Dân ca tại Khoa Âm nhạc truyền thống, Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn năm 1974. Sau khi tốt nghiệp, bà được nhà trường mời ở lại làm giáo viên phụ giảng. Năm 1976, khi Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM) được thành lập, bà trở thành một trong những giảng viên đầu tiên của Khoa Cải lương (dạy môn Kỹ thuật biểu diễn), dành nhiều tâm huyết đào tạo các thế hệ diễn viên sân khấu phía nam.

Năm 2009, bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp trong giảng dạy. Hơn 40 năm đứng lớp, Diệu Đức đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ diễn viên, trong đó có những gương mặt được khán giả biết đến của sân khấu cải lương tại TP.HCM.

Nhìn lại quãng đời gắn bó với giảng đường, bà cho rằng niềm vui lớn nhất của người thầy là nhìn thấy học trò trưởng thành và tìm được chỗ đứng với nghề. Mỗi khi học trò tốt nghiệp, điều bà mong mỏi không phải là các em phải trở thành ngôi sao, mà là tìm được môi trường phù hợp để phát huy khả năng.



Đối với NGƯT Diệu Đức, sự thành công của các học trò chính là niềm hạnh phúc lớn lao Ảnh: HẢI DUY

“Mỗi khi các em tốt nghiệp ra trường, tôi chỉ chúc một điều là gặp nhiều may mắn, tìm được môi trường phù hợp để phát huy khả năng của mình. Khi nhìn các em trưởng thành, nổi tiếng và được khán giả yêu thích, tôi thật sự hạnh phúc. Tôi không mong gì hơn ngoài việc sự nghiệp của các em ngày càng thăng tiến”, bà chia sẻ.

Với Diệu Đức, trách nhiệm của người thầy không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức chuyên môn. Bà quan tâm cả những lựa chọn nghề nghiệp và hoàn cảnh riêng của học trò, nhất là những người không thuận lợi khi theo đuổi con đường biểu diễn.

Bà hiểu rằng tấm bằng tốt nghiệp chưa bảo đảm một vị trí trên sân khấu, càng không đồng nghĩa với cơ hội trở thành đào, kép chính. Vì vậy, với những học trò không phù hợp hoặc khó tiếp tục theo nghề diễn, bà gợi mở những hướng đi khác như thiết kế phục trang, trang điểm, chụp ảnh nghệ thuật. Điều bà muốn giữ ở các em là tình yêu nghề và thái độ nghiêm túc với công việc đã chọn.

Theo bà, tài năng là điều cần thiết nhưng đạo đức nghề nghiệp mới là nền tảng để người làm nghệ thuật đi đường dài. Đó cũng là điều bà muốn truyền lại cho học trò sau nhiều năm đứng lớp.

"Làm nghề phải có đam mê, có tâm, có tầm và phải chân chính. Nghệ thuật cũng vậy, làm đúng thì mới tạo nên cái đẹp có giá trị và tồn tại lâu dài. Người nghệ sĩ cũng cần lắng nghe góp ý từ khán giả để tích lũy kinh nghiệm, ngày càng làm nghề tốt hơn" NS - NGƯT Diệu Đức

Cuộc sống hiện tại của NGƯT Diệu Đức

Rời giảng đường, Diệu Đức có thêm thời gian dành cho gia đình và các hoạt động nghệ thuật. Chồng bà là tiến sĩ - đạo diễn Hữu Luân. Hai người con đều đã trưởng thành; con trai đang theo học tiến sĩ, còn con gái là luật sư và đã có gia đình riêng.

Dù nghỉ hưu, bà vẫn tham gia đóng phim, diễn kịch, dàn dựng, cố vấn chuyên môn và làm giám khảo. Gần đây, bà góp mặt trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng với vai Đức Từ Cung, dự kiến khởi chiếu năm 2027.

Ở tuổi U.80, Diệu Đức vẫn nhận lời làm nghề khi sức khỏe cho phép. Bà xem đó là cơ hội tiếp tục gắn bó với nghệ thuật, đồng thời duy trì nhịp sống năng động.

NGƯT Diệu Đức tại buổi ra mắt dự án phim Hoàng hậu cuối cùng ở TP.HCM hồi tháng 7 Ảnh: ĐPCC

“Mọi người thường nói tôi lớn tuổi vậy mà còn làm được nhiều thứ quá. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn vì mình vẫn còn sức khỏe để làm việc”, bà chia sẻ.

Bên cạnh công việc biểu diễn và giảng dạy trước đây, nữ nghệ sĩ còn có vốn kiến thức về dân ca 3 miền, được đào tạo về đạo diễn sân khấu và có kinh nghiệm lồng tiếng. Bà mong muốn tiếp tục chia sẻ những hiểu biết ấy với người trẻ, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

Trong số những điều còn trăn trở, bảo tồn nghệ thuật hát ru ba miền là một mối quan tâm của bà. Với Diệu Đức, những giá trị này không nên chỉ được lưu giữ trong ký ức hay vốn hiểu biết của một cá nhân, mà cần được trao truyền để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Các con động viên tiếp tục học ở tuổi U.80

Dù tuổi đã cao, NGƯT Diệu Đức vẫn muốn tiếp tục con đường học vấn, chinh phục học vị tiến sĩ Ảnh: HẢI DUY

Năm 2022, Diệu Đức nhận bằng thạc sĩ Văn hóa học tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Năm nay, bà tiếp tục trúng tuyển chương trình dự bị tiến sĩ tại trường, mở ra chặng đường mới trong hành trình học tập.

Diệu Đức bày tỏ niềm vui khi trúng tuyển chương trình dự bị tiến sĩ. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc và thời gian phù hợp, chờ thời điểm thuận lợi để tiếp tục chinh phục học vị tiến sĩ.

Quyết định này cũng nhận được sự động viên từ các con. Bà kể: “Con nói mẹ đi học để giữ cho thần kinh vững vàng, mở mang trí óc... và nhất là có niềm vui. Vì đi học mẹ sẽ gặp bạn bè”.