Nghệ sĩ Dương Bảo Quang tổ chức liveshow mang đậm nét dân tộc

Liveshow Dương Bảo Quang mở đầu ấn tượng với phần trình diễn ca khúc Lạy Mẫu Anh Linh do chính tác giả của ca khúc, nam ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc thể hiện. Ca khúc Lạy Mẫu Anh Linh mang tâm tình của một người trẻ với tín ngưỡng Thờ Mẫu, gợi nhắc về niềm tự hào quê hương xứ sở, về công lao của các bậc Tiên Thánh, mở màn đặc sắc cho chương đầu tiên của liveshow Dương Bảo Quang.

Dương Bảo Quang không chỉ là giọng ca chính mà còn đảm nhiệm vị trí tổng đạo diễn của chương trình





Dương Bảo Quang sau đó xuất hiện trên sân khấu, hóa thân thành một cô đồng, thực hiện lần lượt một số giá hầu đặc trưng của tín ngưỡng Thờ Mẫu. Dương Bảo Quang đã chọn các giá Chầu Bé Bắc Lệ, Chúa Thác Bờ, Ông Hoàng Mười và Cô Bé để mang đến khán giả một nét văn hóa cực kì đặc sắc và cuốn hút của dân tộc. Hóa thân linh hoạt trong các giá hầu, Dương Bảo Quang lúc uy quyền lộng lẫy trong tạo hình các Chúa, các Chầu; lúc lại nghiêm trang, hùng dũng trong tạo hình Ông Hoàng và cũng rất tươi vui, lém lỉnh trong hóa thân Cô Bé.

Chia sẻ về tín ngưỡng Thờ Mẫu, Dương Bảo Quang cho biết: "Hầu đồng là một nét đẹp văn hóa tín ngưỡng cần bảo tồn và phát huy. Đạo Mẫu từ là tín ngưỡng của người làm nông nghiệp cầu sự sinh sôi nảy nở, mưa thuận gió hòa, mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc. Cậu cũng chia sẻ rằng: Việc hầu đồng bị nhiều người Việt Nam đánh đồng với mê tín dị đoan xảy ra là do một số người làm công việc này đã tự "thần thánh hóa" bản thân, lợi dụng hoạt động hầu đồng để chuộc lợi cá nhân, "chặt chém" các đệ tử, làm thay đổi ý nghĩa của hoạt động vốn có bản chất tốt đẹp mang lại hạnh phúc và bình an cho mọi người".

Dương Bảo Quang, chàng nghệ sĩ đa tài, yêu mến và bảo tồn nét văn hóa Việt Nam

Sau chương đầu tiên vô cùng ấn tượng, sân khấu liveshow Dương Bảo Quang chuyển sang các tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu, đa phần nói về tình yêu quê hương, đất nước, những suy tư và chiêm nghiệm về cuộc sống. Dương Bảo Quang thăng hoa trong tiết mục song ca với Anh Thơ, thể hiện giọng hát đầy nội lực bên cạnh một "cây đa cây đề" trong làng nhạc Việt Nam. Tiết mục đầy "máu lửa" của "Họa mi núi rừng" Siu Black càng khiến bầu không khí trở nên cuốn hút.

Liveshow Dương Bảo Quang kết thúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Suốt đêm nhạc, khán giả như được "du hành" đến nhiều vùng miền đất nước, lại càng thêm yêu mến Việt Nam. Đây là một đề tài không hề dễ để truyền tải nhưng Dương Bảo Quang đã thể hiện đầy mượt mà, khiến nhiều thế hệ khán giả tiếp cận kho tàng văn hóa Việt.





Sinh ra và lớn lên trên một miền quê nghèo thuần nông tại Thanh Hóa, ngay từ nhỏ, chàng thanh niên trẻ Dương Bảo Quang đã chứng kiến cảnh vất vả, cực nhọc của cha mẹ và người thân lam lũ, chật vật. Từ đó anh dặn lòng mình phải nỗ lực cố gắng hơn nữa để cuộc sống bớt cơ cực.

Sớm tự lập, bươn chải cuộc sống và lo toan cho gia đình, Dương Bảo Quang kinh doanh rất nhiều ngành nghề, nếm trải nhiều khó khăn trên thương trường. Với ý chí và nghị lực của mình, anh đã đi làm nhiều nơi, mở nhà hàng, kinh doanh quần áo, trang sức phong thủy, tài chính… và gặt hái những thành công nhất định.

Khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển thì "cơ duyên" khác đã đến với anh. Trong một lần tìm hiểu về Tín ngưỡng thờ Mẫu, đã giúp anh hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, để rồi một tình yêu bắt đầu dành cho Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Mặc dù, rất bận rộn trong các hoạt động kinh doanh cùng với việc tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Dương Bảo Quang còn tích cực hoạt động về mặt thiện nguyện để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh như tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn, giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó, gây dựng quỹ để ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung.