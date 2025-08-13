Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời ở tuổi 55 Ảnh: FNV

Chị Kim Thắm tâm sự, những ngày gần đây, nghệ sĩ Bắc Hải ăn uống được, nhưng cô không biết là chồng cố gắng gượng. Sáng nay, nam nghệ sĩ còn khá tỉnh táo, kêu vợ đi mua đồ ăn sáng. Nhưng khoảng 8 giờ, khi chị về đến nhà thì nghệ sĩ Bắc Hải đã lặng lẽ ra đi.

Sự ra đi của nghệ sĩ hài Bắc Hải khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng, xót xa. Trên trang cá nhân, Bình Tinh chia sẻ cô nhận tin từ chị Kim Thắm báo tin nam nghệ sĩ qua đời. Vợ nghệ sĩ Bắc Hải đã khóc khi nói với Bình Tinh rằng Bắc Hải có nhắn, anh qua đời nhờ Bình Tinh lo hậu sự giùm anh vì gia đình hoàn cảnh đơn chiếc, nghèo khó. "Anh yên tâm an nghỉ, em và các đồng nghiệp lo cho anh bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất", cô bày tỏ.

Nghệ sĩ Hồng Tơ đăng tải đoạn clip từng đi diễn cùng Bắc Hải, nghẹn ngào viết lời tiễn biệt: "Dư âm vẫn còn đây, nhưng từ giờ trở đi mãi mãi chỉ còn là dư âm. An nghỉ nha em trai". Một đồng nghiệp bày tỏ: "Em không tin đây là sự thật mới, ít hôm em vào xem anh diễn. Nay nghe tin anh mất em không tin luôn. Vĩnh biệt anh trai. An nghỉ nha anh, sẽ không còn đau nữa. Em xin chia buồn cùng chị Kim Thắm và gia đình".

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Bắc Hải bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng để được đi diễn Ảnh: FBNV

Bắc Hải tên thật là Vũ Bắc Hải, sinh năm 1970. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả khi từng đứng chung sân khấu với Bảo Chung, Hồng Tơ… Anh đi diễn từ những năm 1990 và được biết tới nhiều nhất qua tiểu phẩm Thầy bói hết thời tại Gala Cười.

Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ phải chống chọi bệnh tật, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu vì bị xơ gan nặng, suy thận, có lúc anh hôn mê tưởng như không qua khỏi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nam nghệ sĩ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một số đồng nghiệp và nhà hảo tâm. Thời gian qua, vợ chồng nam nghệ sĩ ở nhà thuê, bán hàng online để trang trải cuộc sống.



