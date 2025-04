Nghệ sĩ Hàn trong Hiệp hội Âm nhạc Cổ điển New York trình diễn tại ĐH Duy Tân

15 nghệ sĩ quốc tế tài năng đã mang đến một buổi hòa nhạc đầy cảm hứng, chạm vào trái tim khán giả với những kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc tinh tế. Buổi hòa nhạc là một phần trong Tuần lễ Văn hóa Việt - Hàn do ĐH Duy Tân phối hợp cùng Hội Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP.Đà Nẵng tổ chức với sự tham dự của đông đảo các đại biểu, giảng viên và sinh viên.

Các nghệ sĩ biểu diễn tác phẩm Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331 của Mozart và Brindisi của G. Verdi

Với chủ đề "Dream Concert Da Nang 2025", buổi hòa nhạc đưa khán giả vào một hành trình âm nhạc vượt thời gian, nơi mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa không còn nữa, nhường chỗ cho những giai điệu du dương, tạo nên một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc, giúp kết nối tâm hồn con người.

Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia buổi biểu diễn bao gồm:

· Lynn Czae - nghệ sĩ dương cầm,

· Sung Koo Kang - nghệ sĩ giọng nam cao (Tenor),

· Moon Zoo Park - nghệ sĩ giọng nữ cao (Soprano),

· Frédéric Moreau, Joo Hyun Park, You Kyoung Yoon, Nakwon Choi, Songyi Han và Kahoon Moon - các nghệ sĩ violin,

· Joseph Yosub Lim và Deokjin Oh - các nghệ sĩ viola,

· Eunju Park và Cheolmin Auh - các nghệ sĩ cello,

· Lin Chang - nghệ sĩ double bass,

· Seong Sik Kim - nghệ sĩ thổi sáo.

15 nghệ sĩ tài năng của Hiệp hội Âm nhạc Cổ điển New York đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng với những tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc lừng danh. Những bản nhạc này không chỉ được yêu thích rộng rãi trên toàn thế giới mà còn từng vang lên tại rất nhiều sự kiện âm nhạc lớn, chinh phục trái tim của khán giả qua từng nốt nhạc, bao gồm:

· Bản Sonata số 11 cho piano cung La trưởng của Mozart (Piano Sonata No. 11 in A Major, K. 331),

· Bản giao hưởng cho viola của nhà soạn nhạc Telemann (Viola Concerto in G Major, II. Allegro),

· Bản hòa tấu Palladio của nhà soạn nhạc Karl Jenkins,

· ...

Buổi hòa nhạc khép lại trong sự rộn ràng và phấn khích với tác phẩm Brindisi của G. Verdi, khiến khán phòng bùng nổ trong những tràng pháo tay không ngớt, tạo nên một kết thúc trọn vẹn cho một buổi "hoà nhạc trong mơ".

Hiệp hội Âm nhạc Cổ điển New York (NYCMS) là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2004, nhanh chóng trở thành một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong việc giới thiệu các nghệ sĩ âm nhạc cổ điển xuất sắc đến với công chúng quốc tế. Qua mỗi năm, càng có nhiều các buổi hòa nhạc do Hiệp hội Âm nhạc Cổ điển New York tổ chức ở các thành phố lớn trên toàn cầu như: New York, London, Seoul, Paris, Hà Nội, Đà Nẵng,… Đây là lần thứ sáu, NYCMS tổ chức hòa nhạc tại Việt Nam và là lần thứ hai trở lại với ĐH Duy Tân. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối liên kết ngày càng bền chặt giữa nghệ thuật cổ điển quốc tế và cộng đồng yêu nhạc tại Đà Nẵng.

Về phía ĐH Duy Tân, buổi hòa nhạc đóng góp một phần vào mục tiêu 10 chương trình hòa nhạc 1 năm cho sinh viên và giảng viên có cơ hội thưởng thức âm nhạc cổ điển và thính phòng, mà gần đây nhất là Liên hoan Guitar Quốc tế Đà Nẵng cũng được trình diễn tại ĐH Duy Tân.

Một số hình ảnh trong buổi hòa nhạc nhiều cảm xúc "Dream Concert Da Nang 2025" tại ĐH Duy Tân: