Nghệ sĩ hối hận đóng phim giang hồ mạng ‘Huy bến xe’

Tấn Bo và các nghệ sĩ bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 11 bị can, trong đó có diễn viên hài Tấn Bo, liên quan phim ca nhạc Huy bến xe. Bộ phim được xây dựng với nội dung xoay quanh những nhóm giang hồ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, tranh giành địa bàn hoạt động tại bến xe và thu tiền bảo kê. Tác phẩm có sự tham gia của khoảng 40-50 người, trong đó có nhiều ca sĩ, diễn viên và những nhân vật được biết đến trên mạng xã hội. Sau khi hoàn thành, phim được đăng tải trên YouTube và thu hút hơn 42 ngàn lượt xem.

11 đối tượng bị bắt vì liên quan đến phim giang hồ Huy bến xe ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Chia sẻ khi bị bắt, nghệ sĩ Tấn Bo bày tỏ hối hận: "Vừa qua tôi có tham gia phim cùng với Hiệp Đen, Dương Chấn Huy, Kim Ny Ngọc... Trong phim có những cảnh quay không đúng đắn để Hiệp Đen "đánh bóng" tên tuổi. Trong phim có cảnh quay nhóm giang hồ giành giật bến xe miền Tây. Tôi cảm thấy hối hận vì đã tham gia vào video này. Tôi đã vi phạm pháp luật, tôi khuyên nghệ sĩ cố gắng giữ gìn bản thân, đừng để xảy ra hệ lụy như tôi".

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Minh Tâm, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Thanh Nhã, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Hoàng Quốc Vinh, Huỳnh Văn Dạn, Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Công an TP.HCM kêu gọi những người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tổ chức sản xuất, quay phim, diễn xuất, biên tập, đăng tải, phát tán phim ca nhạc Huy bến xe và các đoạn phim liên quan đến "Hiệp đen" sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ để được xem xét hưởng khoan hồng.