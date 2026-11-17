Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hồng Sáp nhiều lần nhắc đến Bình Tinh với sự biết ơn. Theo bà, nữ nghệ sĩ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong lúc tuổi cao, sức yếu và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Bình Tinh từng gắn bó với đoàn hát mà Hồng Sáp tham gia từ khi còn nhỏ. Qua nhiều năm, khi đã có điều kiện hơn trong công việc và cuộc sống, con gái soạn giả Bạch Mai vẫn nhớ đến người nghệ sĩ lớn tuổi từng theo đoàn, chủ động hỗ trợ tiền thuê nhà và duy trì khoản lương cho bà. Ở tuổi U.90, khi không còn khả năng làm việc thường xuyên, việc có một chỗ ở ổn định là điều vô cùng quan trọng đối với gương mặt vốn đã quen thuộc với khán giả trong Cổ tích Việt Nam.

Nghệ sĩ Hồng Sáp trân trọng vì được Bình Tinh hỗ trợ chi phí trọ. Ở tuổi U.90, bà vẫn làm nghề để trang trải cuộc sống Ảnh: L.X

Hồng Sáp cho biết ngoài Bình Tinh, không có nhiều nghệ sĩ trẻ thường xuyên đến thăm bà. Khi ra đường, đôi lúc bà vẫn được khán giả nhận ra. Có người thương tình cho bà một khoản tiền nhỏ để ăn uống. Bà đón nhận bằng lòng biết ơn, không xem đó là điều mình có quyền đòi hỏi.

“Nhiều khi có người thấy người ta cho mình tiền, còn những người không có thì thôi, chứ mình đâu có đòi hỏi người ta”, bà bộc bạch. Nữ nghệ sĩ không giấu những thiếu thốn của mình, nhưng cũng không muốn biến hoàn cảnh thành điều để đòi hỏi người khác phải giúp đỡ.

Nỗi tiếc nuối của nghệ sĩ Hồng Sáp về lựa chọn thời trẻ

Khi nhìn lại cuộc đời, nghệ sĩ Hồng Sáp cho rằng một trong những điều khiến bà day dứt là lựa chọn tình cảm thời trẻ. Bà kể từng có người thương, muốn lấy làm vợ, nhưng bà không muốn rời sân khấu. Theo suy nghĩ của nữ nghệ sĩ khi ấy, nếu kết hôn với người ngoài nghề, bà có thể phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Bởi vậy, nghệ sĩ 3X chọn gắn bó với người làm nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi sân khấu.

Nghệ sĩ Hồng Sáp xuất hiện trong một chương trình thuộc khuôn khổ Miss Charm Vietnam 2026 cách đây không lâu Ảnh: BTC

Đến khi tuổi già, cuộc sống không được như mong muốn, bà mới nghĩ nếu ngày trước lựa chọn khác đi, có lẽ hoàn cảnh hiện tại đã khác. “Nếu tôi biết suy nghĩ cái đoạn đời này thì chắc không có khổ”, bà tâm sự. Với Hồng Sáp, sân khấu từng là niềm vui, là công việc và là phần quan trọng trong cuộc sống. Đổi lại, khi tuổi tác ngày càng cao, những điều kiện bảo đảm cho tuổi già lại không được đầy đủ như bà mong muốn. Nỗi tiếc nuối ấy vì thế càng trở nên rõ rệt khi bà nhìn vào căn nhà thuê nhỏ và những khoản chi tiêu phải tính toán từng ngày.

Ở tuổi U.90, Hồng Sáp nói bà không còn mong cầu nhiều điều. Bà vẫn tự nhận sức khỏe của mình là nhờ được thương, cho đôi mắt còn sáng, chân tay còn đi lại được và có thể tiếp tục làm việc khi có người mời. Điều bà mong nhất lúc này là còn sức khỏe để sống bên con cháu, có thể tiếp tục theo nghề hát và đóng phim khi phù hợp.

Bà không đặt ra những mục tiêu lớn lao cho tuổi già, cũng không còn nghĩ mình có thể tích lũy để mua nhà. “Bà chỉ mong trời còn thương mình cho mình sống, mình nuôi cháu với con, với theo nghề hát, với theo phim. Ai kêu mình đóng phim thì mình đóng”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.