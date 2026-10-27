Nghệ sĩ Hồng Sáp: Tuổi U.90 chật vật mưu sinh, không dám mơ có nhà

“Bây giờ bà gần 90 tuổi rồi, gần xuống lỗ rồi, làm sao còn ước nhà cửa nữa”, lời tâm sự mộc mạc của nghệ sĩ Hồng Sáp khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Với người phụ nữ đã dành phần lớn cuộc đời cho nghệ thuật, ước mơ về một mái nhà riêng giờ đây dường như đã trở thành điều quá xa vời.

Chân dung nghệ sĩ Hồng Sáp Ảnh: Anh Thư

Nghệ sĩ Hồng Sáp buồn vì không có nhà cửa ổn định

Ở tuổi xưa nay hiếm, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn tự lo nhiều sinh hoạt cá nhân. Bà hiện sống cùng cháu nội trong một căn nhà có diện tích khoảng 16 m2, thuê tại khu vực cầu Kênh Tẻ (TP.HCM). Nữ nghệ sĩ cho biết bà vẫn tự làm nhiều việc, từ đi lại đến chuẩn bị bữa ăn. Không phải lúc nào cũng có người bên cạnh hỗ trợ, bà cố gắng xoay xở trong khả năng của mình. Nữ nghệ sĩ thường ăn "cơm hàng cháo chợ" cho rẻ, đỡ phải chật vật trong căn bếp nhỏ.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Hồng Sáp không dư dả. Bà cho biết tiền thuê nhà mỗi tháng 3 triệu đồng do nghệ sĩ Bình Tinh hỗ trợ, còn chi phí ăn uống và những sinh hoạt thường ngày phần lớn do nữ nghệ sĩ tự thu xếp. Với bà, cuộc sống không cần cầu kỳ, miễn có cơm ăn qua ngày, có chỗ ở ổn định và còn sức khỏe để tiếp tục sống bên người thân.

Nghệ sĩ Hồng Sáp tham gia hỗ trợ cho một thí sinh tại Miss Charm Vietnam Ảnh: Miss Charm Vietnam

Không còn ở tuổi chăm chút vẻ ngoài hay nghĩ đến chuyện sắm sửa, nữ nghệ sĩ đón nhận những gì mình có bằng thái độ bình thản. Nhưng phía sau sự bình thản ấy vẫn là nỗi buồn của một người đã đi gần hết cuộc đời mà chưa có được mái nhà riêng. Khi được hỏi có chạnh lòng khi nhìn những người cùng tuổi đã có nhà cửa ổn định hay không, bà thẳng thắn thừa nhận: “Bà buồn chứ”.

Đó là nỗi buồn không dễ gọi tên. Bởi với một người ở tuổi 90, mái nhà không còn đơn thuần là tài sản, mà còn là cảm giác an tâm trong những năm tháng cuối đời.

Gần cả đời theo nghiệp hát, giờ ai kêu gì làm đó

Nghệ sĩ Hồng Sáp kể bà theo cha mẹ từ Hà Nội vào miền Nam khi mới khoảng 18 tuổi. Từ đó, cuộc đời bà gắn bó với sân khấu và những đoàn hát. Nữ nghệ sĩ từng đảm nhận nhiều vai diễn người già, trong đó có những nhân vật phản diện để lại dấu ấn với khán giả.

Nhắc đến vai dì ghẻ trong vở Tấm Cám, bà nhớ lại những lần nhân vật của mình đánh Tấm khiến khán giả tức giận, thậm chí có người gặp ngoài đường còn buông lời trách móc. “Người ta ghét bà, người ta còn chửi bà nữa”, nữ nghệ sĩ kể.

Thế nhưng với Hồng Sáp, phản ứng ấy lại là một phần của nghề diễn. Bà hiểu rằng khi đảm nhận vai ác, người nghệ sĩ phải khiến khán giả tin vào nhân vật, để họ thực sự cảm nhận được sự độc ác trên sân khấu. “Ráng làm người ta chửi mình mới đạt”, bà chia sẻ.

Không còn đi diễn đều đặn như trước, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn giữ tình yêu dành cho nghệ thuật Ảnh: Miss Charm Vietnam

Những lời kể giản dị cho thấy niềm tự hào của nữ nghệ sĩ đối với nghề nghiệp đã theo mình suốt nhiều thập niên. Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều khó khăn, bà vẫn nhắc về sân khấu bằng niềm hãnh diện, tự hào.

Hồng Sáp cho biết khi còn ngoài 50, 60 tuổi, bà vẫn tham gia biểu diễn tại đoàn của Bình Tinh, đảm nhận những vai người già, vai khổ hay những nhân vật có tạo hình xấu xí. Đến khi tuổi cao, nghệ sĩ Bình Tinh lo bà đi lại khó khăn, sợ té ngã nên khuyên bà không cần tiếp tục biểu diễn thường xuyên.

Theo lời kể của Hồng Sáp, Bình Tinh nói bà cứ ở nhà nghỉ ngơi, khi đoàn có suất diễn thì có thể đến nhận lương. Mỗi đêm diễn, bà nhận được vài trăm nghìn đồng. Khoản hỗ trợ ấy cùng tiền thuê nhà giúp nữ nghệ sĩ có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Dẫu không còn thường xuyên đứng trên sân khấu, Hồng Sáp khẳng định bà vẫn có thể hát nếu được mời hay tham gia đóng phim nếu có cơ hội. Với bà, nghệ thuật chưa bao giờ thực sự tách khỏi cuộc đời mình.

Nữ nghệ sĩ kể gần đây từng được mời quay một trích đoạn trong phần thi tiểu phẩm của thí sinh Miss Charm Vietnam 2026. Sau khi xuất hiện, bà vui khi nghe khán giả nhận xét diễn xuất của mình tốt. Đó có lẽ là niềm an ủi lớn với một người đã dành cả đời cho nghề.