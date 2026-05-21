Nghệ sĩ Kiều Chinh tham dự Liên hoan phim Cannes ở tuổi 89

Ngôi sao điện ảnh Kiều Chinh chọn tà áo dài truyền thống khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026. Dù lịch trình di chuyển và hoạt động dày đặc, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ trong lần xuất hiện này.

Kiều Chinh diện áo dài, chụp ảnh cùng nhà sản xuất Daniel K. Winn Ảnh: ĐPCC

Nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi U.90

Ở tuổi 89, Kiều Chinh vẫn giữ được nguồn năng lượng bền bỉ sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật. Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, nữ nghệ sĩ đồng hành cùng bộ đôi nhà sản xuất Daniel K. Winn và Randall J. Slavin, đạo diễn J. Robert Schulz và nam diễn viên Samuel An để giới thiệu dự án điện ảnh Chrysalis (Chiếc kén). Sự hiện diện của bộ phim tại Cannes mở ra cơ hội kết nối với các đối tác phát hành quốc tế, đưa tác phẩm tiếp cận rộng rãi hơn.

Tại một chuỗi sự kiện độc lập bên lề liên hoan phim, 3 nghệ sĩ của đoàn phim Chiếc kén được vinh danh ở các hạng mục quan trọng. Trước đó, bộ phim của đạo diễn J. Robert Schulz cũng được trao danh hiệu Creative Vision 2026 tại Cannes Prestige Summit 2026.

Nghệ sĩ Kiều Chinh hội ngộ Samuel An Ảnh: ĐPCC

Lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Daniel K. Winn, Chiếc kén là câu chuyện giàu cảm xúc về ký ức, sự chữa lành và giá trị của tình thân gia đình. Phần lớn bối cảnh phim được thực hiện tại Việt Nam, góp phần tái hiện chân thực không gian văn hóa và cảm xúc của nhân vật.

Daniel K. Winn cho biết ông đã mất nhiều năm để đối diện với quá khứ trước khi quyết định chuyển thể hồi ký cá nhân thành tác phẩm điện ảnh. Ông tin tưởng đạo diễn J. Robert Schulz sẽ truyền tải trọn vẹn chiều sâu cảm xúc và tinh thần của câu chuyện lên màn ảnh.

Trọng tâm cảm xúc của bộ phim là mối quan hệ giữa nhân vật chính và người bà – biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện, sự bao dung và gắn kết gia đình. Bên cạnh nghệ sĩ Kiều Chinh, phim còn có sự góp mặt của diễn viên Samuel An, Lê Anh Huy, Lan Thy, Tiến Phạm…

Kiều Chinh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội, được mệnh danh là một trong trong tứ đại mỹ nhân Sài Gòn một thời, sánh vai cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Kim Cương. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1950 và nhanh chóng trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong nước trước khi bước ra thế giới. Kiều Chinh từng tham gia các vai diễn trong Chuyện năm Dần, The Joy Luck Club…