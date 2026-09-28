Nghệ sĩ Ngọc Lan tiết lộ cuộc sống ở tuổi 56

Khi được hỏi thành công của một diễn viên đến từ may mắn hay tài năng, Ngọc Lan không ngần ngại khẳng định: "Để có một vai diễn hợp với mình, thực lực là chính. Yếu tố may mắn cũng có, nhưng nếu không cố gắng, không phấn đấu rèn luyện thì may mắn chỉ là một phần rất nhỏ".

Nữ diễn viên cho rằng để trụ vững hơn 30 năm trong nghề, ngoài sự cố gắng không ngừng nghỉ, người nghệ sĩ bắt buộc phải có năng khiếu và cái "duyên". Cô thẳng thắn nhìn nhận, có không ít người cố gắng duy trì làm nghề cả đời nhưng vì thiếu năng khiếu, thiếu thực lực nên cuối cùng "cũng không được gì hết".

Ngọc Lan trải lòng về hành trình làm nghề trong chương trình Chuyện tối cùng sao Ảnh: NSX

Nhớ lại thuở mới vào nghề, Ngọc Lan cũng từng trầy trật qua vô số buổi casting. Thời điểm đó, phim ảnh chưa nở rộ, mỗi lần nghe tin có buổi thử vai, cô chạy xe hàng chục cây số để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng, đằng sau những buổi casting ấy đôi khi lại là những mảng tối phũ phàng. Cô từng bị một công ty quảng cáo gọi lên chụp hình, nhưng không bao giờ giao vai. Sau này, nữ diễn viên mới vỡ lẽ đó chỉ là chiêu trò "gom người" để lấy tiền phụ cấp xăng xe từ khách hàng.

Quan điểm làm nghề của Ngọc Lan

Dù đề cao thực lực, Ngọc Lan vẫn thừa nhận bản thân có những "cơ duyên" bất ngờ với màn ảnh từ những lần đi "thế vai", khi diễn viên được chọn ban đầu bị kẹt lịch. "Mới đầu mình cũng hơi buồn vì nghĩ người ta gọi mình gấp chắc chỉ đóng khách mời vài phân đoạn cho vui. Ai ngờ tới hồi đưa lịch ra mới biết là thứ chính. Tôi nghĩ mỗi người có một cái duyên, dọn sẵn mâm thì mình ăn thôi”, cô vui vẻ chia sẻ.

Bên cạnh sự duyên dáng, Ngọc Lan khẳng định năng lực qua những vai diễn nặng ký, đòi hỏi sự bứt phá khỏi vùng an toàn. Điển hình là bộ phim Giọt sương ngủ muộn, khi đó cô chưa tới 40 tuổi nhưng đã phải hóa thân thành mẹ của hai nam diễn viên Bình Minh và Quốc Huy. Áp lực không hề nhỏ, nhưng nhờ ngoại hình phổng phao, lối trang điểm phù hợp, Ngọc Lan đã để lại ấn tượng sâu đậm đến mức gần 20 năm sau khán giả vẫn còn nhớ.

Ngọc Lan gây ấn tượng với khán giả bởi những vai hài hước, duyên dáng Ảnh: NSX

Trải qua muôn vàn thăng trầm, khi đã đứng ở vị trí đàn chị trong nghề, Ngọc Lan luôn giữ một nguyên tắc làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Cô gửi lời khuyên ruột gan đến đàn em: "Nghệ thuật đầy chông gai chứ không trải hoa hồng. Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Có khi mới được một, hai vai hợp đã nghĩ mình là ngôi sao rồi ngừng học hỏi thì sẽ bị lụt nghề". Bản thân Ngọc Lan, dù đã 30 năm tuổi nghề, vẫn luôn giữ tinh thần cầu thị, thậm chí không ngại học hỏi từ những diễn viên trẻ tuổi.

Đặc biệt, cô nổi tiếng là người "khó tính" trên phim trường, nhưng sự khó tính ấy lại xuất phát từ cái tâm làm nghề. Với Ngọc Lan, một cảnh quay thành công là tất cả diễn viên phải đồng bộ, diễn hay đều nhau chứ không thể một người xuất sắc mà để bạn diễn lạc lõng. Cô thường xuyên nán lại góp ý, chỉ dạy thêm mảng miếng cho các đàn em.

"Nếu tôi không thương, hồn ai nấy giữ, dễ gì tôi đi chỉ người ta. Tôi khó khăn một chút vì muốn mọi người cùng hay. Có nhiều em hiểu chuyện, đi quay chung thích lắm, kêu 'má chỉ con giỏi nghề con đâu có ghét má'," nữ diễn viên trải lòng đầy xúc động.

Đời thường, Ngọc Lan có cuộc sống giản dị. Cô thừa nhận bản thân là người đam mê mua sắm, thích ăn trái cây, say mê dòng nhạc bolero. Nữ nghệ sĩ 56 tuổi bật mí mình thích ngủ nướng nếu không đi làm và đặc biệt mê mẩn những chiếc áo đầm duyên dáng.