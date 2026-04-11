Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc giao lưu cùng thiếu nhi

Vũ Thơ
11/04/2026 15:05 GMT+7

Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm", thu hút sự tham gia của 1.500 thiếu nhi và các thầy cô giáo là tổng phụ trách Đội. Đặc biệt nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã tham dự và giao lưu cùng thiếu nhi.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2026), ngày 11.4, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Công ty CP Sữa Quốc tế LOF - thương hiệu Kun tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm".

Chương trình thu hút sự tham gia của 1.500 thiếu nhi và các thầy cô giáo là tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc đã tham dự và giao lưu cùng thiếu nhi.

Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc giao lưu cùng thiếu nhi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc giao lưu cùng thiếu nhi

ẢNH: CTV

Ban tổ chức cho biết, được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, sau hơn 5 năm, chương trình đã trở thành hành trình bền bỉ đồng hành cùng thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển thể chất, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, lan tỏa yêu thương và hoàn thiện kỹ năng sống.

Qua đó, góp phần thiết thực cùng gia đình và nhà trường giáo dục, bồi dưỡng thế hệ măng non phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, gửi gắm tới các em thiếu nhi thông điệp: "Hãy mạnh dạn khám phá, dám ước mơ, dám hành động; bởi mỗi nỗ lực hôm nay chính là nền móng vững chắc để các em kiến tạo tương lai tỏa sáng cho bản thân và góp phần dựng xây đất nước mai sau".

Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tặng quà cho hơn 1.500 thiếu nhi tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An cũng trao 50 suất quà hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

