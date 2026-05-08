Văn hóa

Nghệ sĩ phẫn nộ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong

Hải Duy
08/05/2026 07:00 GMT+7

Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong tại Hà Nội đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Không chỉ cộng đồng mạng, nhiều nghệ sĩ Việt cũng nghẹn ngào, đau xót.

Như Thanh Niên đưa tin, Công an Hà Nội đã khởi tố Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội giết người. Cặp nhân tình bị cáo buộc nhiều lần đánh đập, bỏ đói bé B.T.H (4 tuổi, con riêng của Tâm) trong thời gian dài tại phòng trọ ở P. Phú Diễn (Hà Nội).

Bị can Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp

Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo điều tra, bé gái bị hành hạ bằng nhiều hình thức như đánh đập thường xuyên, treo chai nước nặng 5 lít lên cổ, dùng vòi xịt nước vào mặt, miệng, mũi… khiến cơ thể dày đặc thương tích. Theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Nghệ sĩ Việt phẫn nộ trước hành vi vô nhân đạo

Thông tin vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành khiến nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xót xa, phẫn nộ... 

Trác Thúy Miêu lên tiếng trước hành vi bạo hành của hai bị can Tâm và Hiệp 

Ảnh: FBNV

Trác Thúy Miêu chia sẻ bài viết dài xoay quanh vụ việc mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong. Nữ MC cho biết cô ám ảnh khi nhìn gương mặt non nớt của bé với hàng loạt thương tích trên cơ thể. 


Theo nữ MC, nhiều người thường gọi trẻ nhỏ là “tương lai của đất nước”, nhưng đôi khi lại quên mất các em cần được yêu thương, bảo vệ vô điều kiện chỉ vì các em còn quá bé bỏng và vô tội.


Cô cho rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng sự sống, được chăm sóc và lớn lên trong sự tử tế, chở che của người lớn.


Diễn viên Cát Tường cũng bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi của bé gái 

Ảnh: FBNV


Trong khi đó, Cát Tường cho biết cô bị ám ảnh cả ngày sau khi nhìn hình ảnh bé gái vừa qua đời vì bị bạo hành. Nữ nghệ sĩ đồng thời bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người mẹ và nhân tình.


Cùng chung sự day dứt, BTV Hoài Anh không khỏi đau lòng trước thái độ lạnh lùng của người mẹ trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng. Theo nữ BTV, điều khiến cô ám ảnh là người phụ nữ này kể lại những lần hành hung con nhưng “mặt không biến sắc, lạnh lùng, vô cảm”.


“Lỗi ở đâu? Ở người mẹ, ở đứa con quá tội nghiệp, ở nhân cách, văn hoá, hay một sự giáo dục thiếu hụt? Tôi cứ trăn trở mãi mà không tìm được câu trả lời…”, cô bày tỏ.

Quách Ngọc Tuyên mong rằng bé gái sẽ có "cuộc sống mới", hạnh phúc và an yên

Ảnh: FBNV

Cùng chung nỗi xót xa, diễn viên Quách Ngọc Tuyên bày tỏ: “Không thể tưởng tượng được, quá tàn nhẫn”. Nam diễn viên thương cảm khi nghĩ đến nỗi sợ hãi, đau đớn mà bé gái phải chịu đựng khi chỉ mới 4 tuổi.


Quách Ngọc Tuyên mong rằng ở một cuộc đời khác, bé gái sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được chở che, vỗ về và sống những tháng ngày bình yên đúng nghĩa của một đứa trẻ.


Đồng quan điểm, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn với bé gái 4 tuổi, đồng thời cho rằng những đối tượng liên quan cần bị xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, nhiều người gửi gắm mong muốn em ở một thế giới khác sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn hay sợ hãi.


Vụ việc vẫn đang gây phẫn nộ trong dư luận; đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em hiện nay.

