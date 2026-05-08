Nghệ sĩ phẫn nộ vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong

Như Thanh Niên đưa tin, Công an Hà Nội đã khởi tố Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội giết người. Cặp nhân tình bị cáo buộc nhiều lần đánh đập, bỏ đói bé B.T.H (4 tuổi, con riêng của Tâm) trong thời gian dài tại phòng trọ ở P. Phú Diễn (Hà Nội).

Bị can Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo điều tra, bé gái bị hành hạ bằng nhiều hình thức như đánh đập thường xuyên, treo chai nước nặng 5 lít lên cổ, dùng vòi xịt nước vào mặt, miệng, mũi… khiến cơ thể dày đặc thương tích. Theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%.

Nghệ sĩ Việt phẫn nộ trước hành vi vô nhân đạo

Thông tin vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong do bị bạo hành khiến nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xót xa, phẫn nộ...

Trác Thúy Miêu lên tiếng trước hành vi bạo hành của hai bị can Tâm và Hiệp Ảnh: FBNV