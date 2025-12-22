Nghệ sĩ Phi Phụng: Tôi từng bị chê ‘lên tivi xấu quắc’

Trong chương trình, một khán giả chia sẻ câu chuyện con gái 16 tuổi bị bạn bè trêu chọc vì gương mặt nhiều mụn. Chính điều đó khiến cô bé vốn nhạy cảm lại càng ít nói, trong khi phụ huynh bất lực trước nỗi ám ảnh ngoại hình của con. Nghe câu chuyện, diễn viên Phi Phụng xúc động chia sẻ trải nghiệm của chính con gái cô: “Hồi đó con gái tôi da sần sùi như đồi vảy nến, viêm lỗ chân lông. Nó hỏi: “Sao da mẹ không đến nỗi nào mà da con xấu vậy”. Nó còn nói: “Con sợ không ai dám lấy con”. Nghe tội lắm”.

Nghệ sĩ Phi Phụng là khách mời trong chương trình Chị em gỡ rối, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Lời khuyên của nghệ sĩ Phi Phụng

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết may mắn là con gái cô sau này có gia đình yêu thương và được chồng hỗ trợ điều trị. Cô chia sẻ: “Con gái thì lúc nào cũng muốn mọi thứ phải hoàn mỹ”. Trong khi đó, chuyên gia tâm lý cho rằng việc bị miệt thị ngoại hình cũng là một dạng bạo lực học đường, đồng thời chia sẻ: “Nếu xét trên tổn thương thì đó là bạo lực tinh thần, không tác động vật lý nhưng gây đau đớn sâu sắc”.

MC Phương Uyên nhận định ngay cả người lớn khi đã trưởng thành, mạnh mẽ về tâm lý vẫn có thể tổn thương trước những lời chế giễu, huống chi là các em đang tuổi dậy thì. Diễn viên Phi Phụng thẳng thắn chia sẻ: “Hồi mới đi làm, người ta chê tôi lên tivi sao xấu quắc. Tôi còn buồn nữa, huống chi là mấy đứa nhỏ bị chê xấu thiệt”.

Chuyên gia tâm lý nói thêm cha mẹ nên đồng hành khi con mình bị miệt thị ngoại hình. Điều quan trọng đầu tiên là thừa nhận cảm xúc của con: “Đừng nói “kệ đi con”, vì câu đó không có giá trị thông tin và khiến con nghĩ rằng mẹ không hiểu nỗi đau của mình. Cha mẹ cần nói với con rằng “bị chê thì buồn là đúng”, cho con cảm giác được đồng cảm. Sau đó mới cùng con tìm giải pháp: điều trị da liễu vì sức khỏe, không phải vì sợ người khác chê”.

Diễn viên Phi Phụng bày cách thoát khỏi tổn thương khi bị miệt thị ngoại hình Ảnh: NSX

Trong chương trình, một khán giả khác chia sẻ về việc tổn thương do bị miệt thị cân nặng. Người này cho biết cô bị bạn bè đặt biệt danh chế giễu, thậm chí còn bị trêu chọc đến mức bản thân luôn né tránh các hoạt động tập thể, sợ phát biểu trước đám đông và không dám ăn uống trước mặt người khác. Có thời điểm, cô phải ép bản thân nhịn ăn đến tụt đường huyết. Tuy nhiên, càng cố gắng, chị càng kiệt sức và vẫn không thoát khỏi cảm giác tự ti.

Lắng nghe câu chuyện, nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ bằng sự từng trải: “Nhiều khi cái gen mình đã vậy rồi, đâu phải mình muốn mập đâu. Đừng vì muốn ốm mà khiến bản thân bị bệnh. Có khi mũm mĩm lại dễ thương, quan trọng là mình vui vẻ, hòa đồng thì người ta sẽ thương”.

Kết thúc chương trình, MC Phương Uyên cho biết thông qua hai câu chuyện về những tổn thương do chế giễu ngoại hình gây ra, cô mong các khách mời gửi đến khán giả những thông điệp ý nghĩa, giúp xã hội nhìn nhận rõ hơn về tác động của những lời nói tưởng chừng vô hại. Trong khi đó, nghệ sĩ Phi Phụng gửi gắm: “Đừng nói những lời vui lòng người nói mà buồn lòng người nghe. Cười người hôm trước, hôm sau người cười”.