Nghệ sĩ Phương Bình: Đóng phim 30 năm vẫn ở nhà trả góp, nặng gánh mưu sinh

Nghệ sĩ hài Phương Bình tiết lộ cuộc sống ở tuổi U.60

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng trăm phim truyền hình, sitcom, tiểu phẩm hài... Dù chưa có sự nghiệp đình đám nhưng nam diễn viên để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả bởi cách diễn tự nhiên, duyên dáng. Hơn 30 năm làm nghề, anh chuyên trị các vai phụ với hình ảnh người chồng, người cha hiền lành, chất phác.

Ở tuổi U.60, nam diễn viên miệt mài trên phim trường vì nặng gánh mưu sinh. Phương Bình kết hôn với vợ năm 1992 và có với nhau 2 người con. Vì đặc thù công việc nên nam diễn viên lên TP.HCM đóng phim, còn vợ con sống tại Trà Vinh. Anh tâm sự may mắn là bà xã thông cảm và ủng hộ, còn nếu vợ cấm cản chắc có lẽ họ đã chia tay từ lâu.

"Niềm đam mê sân khấu của tôi cháy bỏng lắm, không thể nào bỏ được và bà xã cũng biết được điều đó nên cô ấy thông cảm. Đôi lúc tôi thấy có lỗi vì cứ mãi theo nghề mà không lo được cho gia đình. Nhiều lần tôi bi quan, nằm trằn trọc và có trong đầu hai chữ bỏ nghề, định tìm việc khác làm. Từng có thời gian tôi cũng về quê làm ở đài truyền hình tỉnh, nhưng được 2 năm thì nỗi nhớ nghề cứ thôi thúc. Sau đó, tôi trốn vợ đi lên TP.HCM để làm nghề trở lại. Bà xã hiểu được đam mê của tôi nên cũng thông cảm. Lúc nào tôi nhớ thì về thăm quê, cô ấy nhớ thì lên thăm tôi, cứ vậy mà hơn 30 năm trôi qua", anh bộc bạch.

Nam diễn viên thừa nhận thấy có lỗi với gia đình nhưng vì quá mê nghệ thuật nên không thể bỏ nghề

Theo Phương Bình, không riêng gì anh mà nhiều diễn viên vẫn bám trụ với nghề dù cuộc sống muôn vàn khó khăn. Anh nói bản thân biết rõ theo nghề rất khổ nhưng đam mê đã thấm vào máu nên không thể bỏ. "Nghề này ngộ lắm, biết khổ nhưng đã đam mê thì ít ai bỏ", nam diễn viên nói.

Cũng như nhiều đồng nghiệp, Phương Bình từng mưu sinh bằng nghề bán hàng online, mở quán nhậu... để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình không hợp với việc buôn bán nên vài năm gần đây chỉ tập trung cho nghề diễn. Anh kể: "Trước đây tôi mở quán nhậu, nhưng có mình ở quán thì người ta mới đến ủng hộ, còn mình đi thì quán vắng. Mở quán nhậu ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá. Cứ mỗi bàn họ mời 1 ly thì một ngày ít nhất tôi phải uống 10 ly bia, một tháng là 300 ly bia, gan nào chịu cho nổi. Tôi mở được 6 tháng, thấy cơ thể báo hiệu sức khỏe không ổn nên tôi dẹp quán. Mình không thể đem sức khỏe ra đánh đổi kiếm tiền như vậy được".

Sau hơn 20 năm ở nhà thuê, Phương Bình khoe anh đã mua được căn chung cư trả góp ở Bình Chánh vào năm 2017. Nam diễn viên hài bộc bạch: "Tôi mua được căn nhà là do may mắn, được Tổ thương. Nói thật thời điểm mua chung cư, tôi chỉ có 5 triệu đồng trong túi. Nhưng chắc duyên số, tôi được nhiều người hỗ trợ để mua, rồi vay thêm ngân hàng. Nhà tôi thuộc dạng xã hội hóa dành cho người thu nhập thấp, mua trả góp trong vòng 15 năm nên cứ đi làm có tiền rồi đóng vô. Dù cực một chút nhưng giờ tôi có căn nhà để cho con, cho cháu nội nên có động lực để "cày". Chứ trước kia tôi ở trọ một mình buồn tủi lắm, cứ hay nghĩ ngợi rồi khóc hoài. Sau này có con trai lên đây đi học, cha con ở với nhau. Giờ thì nó có gia đình, tôi có cháu nội nên an ủi phần nào sau nhiều năm khó khăn".

Nghệ sĩ Phương Bình khoe ảnh hạnh phúc bên bà xã và cháu nội

Mỗi ngày, Phương Bình vẫn chạy xe máy đi diễn. Còn những khi quay ở tỉnh xa, anh theo xe đoàn hoặc đi nhờ xe đồng nghiệp. Nói về mức thu nhập hiện tại, diễn viên phim Gia đình lý sự cho biết anh luôn tiết kiệm, biết cân đo đong đếm nên không đến nỗi túng thiếu. Theo Phương Bình, thiếu hay đủ là do cách chi tiêu của mỗi người vì "tiền nhiều cỡ nào mà tiêu xài phung phí thì cũng không đủ, mình biết đủ là đủ". Anh tự nhận mình là "nghệ sĩ nghèo" nhưng chưa bao giờ thấy chạnh lòng hay ghen tị với thành công, sự giàu có của đồng nghiệp.

Nam nghệ sĩ 6X giãi bày: "Tôi không bị mặc cảm hay buồn tủi vì nghĩ bản thân mình sống đúng. Còn việc có nổi tiếng hay không thì phụ thuộc vào may mắn, Tổ thương thì Tổ đãi. Tôi chỉ muốn làm sao lương tâm đừng cắn rứt, đừng làm việc xấu, không sa đọa để gây nợ là được. Tính tôi không thích sân si, đố kỵ với người khác. Ai nổi tiếng, giàu có thì mình mừng cho họ, ai nghèo hơn mình thì mình chia sẻ, an ủi và giúp đỡ. Nhiều người còn khổ hơn tôi, bệnh tật mà không có tiền chữa trị, nhìn mà thương đứt ruột".