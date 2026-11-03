Nghệ sĩ Phương Dung: Biến cố thời trẻ và cuộc sống kín tiếng tuổi 64

Nhìn lại chặng đường hơn 4 thập kỷ làm nghệ thuật, diễn viên Phương Dung thừa nhận chỉ thực sự được khán giả nhớ "mặt đặt tên" trong khoảng thời gian sau này. Ở độ tuổi 24 - 25, nữ diễn viên từng vụt sáng với vai ác nữ Tào Thị trong bộ phim đình đám Phạm Công - Cúc Hoa. Thế nhưng, chính ánh hào quang đến quá sớm đã khiến cô vấp ngã.

Từng là 'ngựa non háu đá'

Không chọn cách tô hồng bản thân, nữ diễn viên gạo cội thẳng thắn đối diện với những sai lầm trong quá khứ. Cô bộc bạch: "Lúc đó chắc tôi là ngựa non háu đá. Mình nghĩ khán giả đã biết mình, sân khấu đã biết tới mình rồi, thì mình có những cái hơi cá nhân, riêng tư. Lúc đó mình chỉ mới chập chững vào nghề thôi mà đã có suy nghĩ như vậy, cho nên sân khấu mới đào thải Phương Dung".

Diễn viên Phương Dung thẳng thắn chỉnh đốn đàn em đi trễ Ảnh: NSX

Mất đi cơ hội làm nghề, nhiều năm sau nữ nghệ sĩ mới được trở lại sân khấu nhưng phải bắt đầu lại bằng những vai diễn nhỏ nhất. Gần 20 năm kiên trì, đến độ tuổi 40 - 50, Phương Dung mới thực sự lấy lại được chỗ đứng. Rút kinh nghiệm từ vấp ngã tuổi trẻ, cô tự nhủ: "Một lần mình đánh mất cơ hội rồi thì khi trở lại, cho dù như thế nào thì Phương Dung cũng ráng nắm giữ".

Cơ hội thực sự mỉm cười lần hai khi cô đảm nhận nhân vật Huệ trong phim Ở rể (2010) và đoạt giải thưởng. Vai diễn bà mẹ vợ cay nghiệt này thành công đến mức mang lại cho cô một kỷ niệm dở khóc dở cười. Trong một lần đi quay tại Hóc Môn, một khán giả 70 tuổi đã tìm đến tận nơi, giáng cho Phương Dung một cái tát cùng câu mắng: "Bà làm mẹ vợ mà ác dữ vậy?". Dù lúc đó bị sốc và đau, nhưng nữ diễn viên lại coi đó là niềm hạnh phúc với nghề.

Sự chăm chỉ và nhiệt huyết đã mang về cho Phương Dung danh xưng "thánh bào" trong giới làm phim. Chia sẻ về cái tên này, cô cho biết nó xuất phát từ quan điểm luôn tôn trọng khán giả, bạn diễn và nhà sản xuất. Hơn nữa, dù thường xuyên được giao các vai "ác, dữ", cô không bao giờ cho phép mình diễn một màu. Phương Dung luôn phân tích kỹ tâm lý nhân vật để có cách biến hóa linh hoạt, tránh gây nhàm chán.

Nguyên tắc 'sống còn' với nghề diễn

Nghệ sĩ Phương Dung góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Không chỉ cống hiến trên phim trường, diễn viên Phương Dung còn chứng minh bản thân là người không bao giờ chịu tụt hậu. Nhận thấy thị trường phim ảnh, sân khấu có dấu hiệu bão hòa, cách đây 5 năm, cô mạnh dạn rủ rê các đồng nghiệp như Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương, Tạ Quang Thịnh (Năm Chà) thành lập nhóm Ngũ Long Du Ký trên YouTube.

Ở độ tuổi xế chiều, cô tự mày mò công nghệ, kiêm luôn vai trò lên ý tưởng, đạo diễn, tự cầm máy quay và dựng clip. Kênh không chỉ mang lại tiếng cười qua các sitcom mà còn tạo được tiếng vang lớn với chuỗi chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, chuyên giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo, bệnh tật.

Luôn mang đến năng lượng tích cực và tiếng cười sảng khoái trên phim trường, nhưng trong công việc, Phương Dung là một đàn chị nghiêm khắc, đặc biệt là về giờ giấc. Cô từng thẳng mặt chỉnh đốn một diễn viên trẻ đi trễ 2 tiếng khiến cả đoàn phải chờ đợi. Nữ diễn viên thẳng thắn tuyên bố: "Lần sau nếu em cứ tiếp tục như vậy thì đạo diễn mời em đi, đừng có mời chị. Mình làm nghề như vậy thứ nhất là tốn tiền của nhà sản xuất, thứ hai là tất cả mọi người đàn anh đàn chị ở đây rất bực bội".

Phía sau ánh đèn sân khấu, Phương Dung có cuộc sống bình dị, lạc quan vì quan điểm “cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ”. Trái ngược với sự náo nhiệt thường thấy, cô thích đi du lịch một mình, mê xem phim hành động. Mong ước lớn nhất của diễn viên Phạm Công - Cúc Hoa cũng rất giản dị: "Chỉ mong rằng còn sống, còn hơi thở, còn sức khỏe, Phương Dung vẫn muốn tiếp tục có những bộ phim, vở kịch hay để phục vụ khán giả".