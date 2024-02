Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn: Từng phải về Việt Nam lọc máu khi đang lưu diễn

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và Kiều Đàm Linh chia sẻ về chuyện tình đẹp suốt 3 thập niên BTC

Đồng hành với nhau hơn 30 năm, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và bà xã Kiều Đàm Linh hạnh phúc khi nhắc về chuyện tình của mình trong chương trình The Khang Show. Theo Kiều Đàm Linh, cô quen biết Trần Mạnh Tuấn sau một vụ va chạm nhỏ trên đường Bà Triệu (Hà Nội). Vì xe hư nên nam nghệ sĩ chủ động đưa Kiều Đàm Linh về nhà và ngay từ lần chạm mặt đầu tiên anh biết rằng cô chính là "chân ái" của mình.

Trong khi đó, Kiều Đàm Linh cho biết cô không có ấn tượng với chàng nghệ sĩ này. Trần Mạnh Tuấn cũng thừa nhận khi đó anh chỉ là một người giản dị, bình thường: "Lúc đó, tôi chưa phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, ăn mặc cũng không thời trang. Ngày xưa, tôi chỉ đeo một cặp kính cận to màu trắng và trong rất bình dị".

Kiều Đàm Linh cho biết Trần Mạnh Tuấn là người khéo léo và biết lấy lòng mọi người BTC

Đến khi Kiều Đàm Linh nằm viện vì một tai nạn khác, Trần Mạnh Tuấn liên tục vào thăm cô mỗi ngày cho đến lúc cô xuất viện về nhà. "Anh Tuấn là người khéo miệng và tình cảm. Suốt thời gian dài, ngày nào anh ấy cũng ghé nhà lúc 9 giờ để chào hỏi tôi và nếu trong nhà thiếu món gì là anh sắm ngay món đó", vợ nam nghệ sĩ kể lại. Ngoài ra, Trần Mạnh Tuấn còn tặng người mình yêu máy giặt để nhờ cô giặt đồ mỗi khi anh bận rộn với công việc và tặng thêm một chiếc xe chaly để Kiều Đàm Linh đi học.

"Mưa dầm thấm lâu" nên cuối cùng Trần Mạnh Tuấn cũng "hạ gục" được Kiều Đàm Linh và cả hai kết hôn sau 6 năm yêu nhau. Vợ nam nghệ sĩ saxophone chia sẻ: "Chúng tôi yêu nhau 6 năm thì quyết định cưới. Vì lúc đó anh ấy giành được học bổng đi du học nên muốn cưới trước khi đi học. Ngày ông xã lên đường đi học là tôi vừa sinh con đầu lòng". Tiếp lời của bạn đời, Trần Mạnh Tuấn thú nhận anh sợ rằng nếu không kết hôn với Kiều Đàm Linh ngay thời điểm đó, anh có thể vụt mất cô.

Kiều Đàm Linh cùng Trần Mạnh Tuấn vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn BTC

Trong thời gian Trần Mạnh Tuấn đi học, Kiều Đàm Linh ở nhà nuôi con, nhận được sự chăm sóc của hai bên nội ngoại. Cô cho biết mình thương chồng nhiều hơn vì sống cô đơn, thiếu thốn nơi xứ người và không được gần vợ con lẫn những người thân yêu.

Nhắc về biến cố sức khỏe, Trần Mạnh Tuấn tiết lộ bản thân không chỉ trải qua đột quỵ mà còn từng ghép thận. "Đột quỵ chỉ là sau này, còn vào năm 2006 khi tôi đang đi lưu diễn ở châu Âu thì bác sĩ bảo hai quả thận của tôi đã hư. Tôi phải bay về Việt Nam gấp để lọc máu vì tôi không có bảo hiểm ở châu Âu nên nếu lọc máu ở đây thì tốn nhiều tiền. Sau khi lọc máu được 8 tháng, tôi có một người anh trai lớn hơn 12 tuổi đã đồng ý cho tôi một quả thận. Bởi tôi là cựu học sinh bên Mỹ cho nên tôi và anh trai được tổng lãnh sự ở đất nước này hỗ trợ rất nhiều từ chi phí, đi lại, visa... Sau đó, tôi đã bay sang Mỹ để thực hiện ca ghép thận", nam nghệ sĩ 54 tuổi tâm sự.

Trần Mạnh Tuấn nhớ lại khoảnh khắc thổi saxophone tại bệnh viện dã chiến thời Covid-19 bùng phát BTC

Còn với Kiều Đàm Linh, cô nhấn mạnh mình đã rất mạnh mẽ để có thể đối diện với những biến cố của chồng. Bà xã của Trần Mạnh Tuấn nói: "Tôi nghĩ mình khá kiên cường, dũng mãnh để vượt qua. Nếu bây giờ nó quay lại thì không biết tôi có làm được không vì nó giống như một cuộc chiến". Trải qua những thăng trầm, nam nghệ sĩ saxophone lấy lại được sức khỏe và tinh thần để thực hiện album Mùa thu cho em dành tặng bạn đời.

Ngoài ra, Trần Mạnh Tuấn còn cho tiết lộ lý do vào TP.HCM sinh sống dù hầu hết họ hàng đều ở Hà Nội. "Khi tôi đi du học về, tôi dạy ở Hà Nội được vài năm và trong thời gian giảng dạy đó tôi cứ bay tới bay lui giữa Hà Nội và TP.HCM, đặc biệt là biểu diễn trong chương trình của anh Trịnh Công Sơn. Tôi cảm thấy mệt quá nên có ý định vào TP.HCM sinh sống, anh Sơn và ca sĩ Hồng Nhung cũng khuyến khích tôi làm điều này", anh nói. Khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, Trần Mạnh Tuấn cũng cảm thấy may mắn khi có được nhiều công việc tốt và có thêm được con gái út An Trần.