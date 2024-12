Nghệ sĩ Thanh Hiền miệt mài làm nghề ở tuổi 70

Trong MV mới, Thanh Hiền vào vai người mẹ già, vui mừng khi chào đón những người con từ phương xa trở về đón tết. Với lối diễn xuất tự nhiên, nữ nghệ sĩ mang đến hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam đầm ấm, yêu thương gia đình. Sự xuất hiện của bà trong dự án làm nổi bật thông điệp về sự sum vầy và hạnh phúc, đúng như tinh thần mà nhóm Sen Việt muốn gửi gắm đến khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Hiền bất ngờ góp mặt trong MV tết của nhóm Sen Việt Ảnh: NVCC

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Thanh Hiền vẫn tất bật với nghề. Bà nói bản thân may mắn vì có sức khỏe tốt để vừa tham gia diễn xuất, vừa chăm sóc được gia đình. Với sao phim Lật mặt, niềm hạnh phúc hiện tại của bà là được làm việc, được chăm sóc những người mình yêu thương. “Sau những vai diễn, ra đường tôi được khán giả nhận ra, xin chụp hình, bày tỏ tình cảm nên tôi vui lắm. Với tôi, đó là điều hạnh phúc, giúp tôi có thêm động lực làm nghề’, bà bộc bạch.

Tết đến rồi là dự án tâm huyết của nhóm Sen Việt dành tặng khán giả trong dịp khép lại năm cũ, chào đón năm mới. Bài hát do Lăng Lập sáng tác, thể hiện tiếng lòng của người nghệ sĩ trước thềm tết cổ truyền của dân tộc. So với phiên bản do ca sĩ Hiền Thục thể hiện trước đó, bài hát lần này được hòa âm khác hoàn toàn, mang lại sự trẻ trung, rộn ràng phù hợp với không khí mùa xuân.

Ngoài ra, nhóm Sen Việt còn trình làng thêm MV Xuân Tây Nguyên, ca ngợi vẻ đẹp của núi rừng khi bước vào năm mới. Nhóm hy vọng 2 bài hát sẽ là một món quà tinh thần gửi tới quý vị khán giả nhân dịp xuân về. “Đây cũng đồng thời là lời chúc tốt lành, để mỗi người chúng ta chia tay những khó khăn, buồn phiền trong năm cũ, gửi gắm niềm hy vọng và cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới”, Sen Việt chia sẻ.