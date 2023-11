Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền biểu diễn khép lại năm kỷ niệm quan hệ Ý - Việt Nam

Chương trình âm nhạc Phượng Linh của nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền sẽ diễn ra vào tối 3.12 tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đây là sự kiện âm nhạc được Đại sứ quán Ý và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lựa chọn là sự kiện khép lại năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Ý - Việt Nam.



Nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền NVCC

Chính vì vậy, trong sự kiện âm nhạc này sẽ có một nghi thức đặc biệt. Đó là việc 2 nghệ sĩ độc tấu 2 bản quốc thiều. Nghệ sĩ vĩ cầm Trịnh Minh Hiền độc tấu quốc thiều Ý và nghệ sĩ piano Maurizio Mastrini độc tấu quốc thiều Việt Nam. Phượng Linh cũng có khách mời đặc biệt khác là NSƯT Thanh Lam.

Ban tổ chức cho biết, Phượng Linh có sự kết hợp của âm nhạc kinh điển và dân gian. Trong đó, cây vĩ cầm của Trịnh Minh Hiền sẽ mang tới những nét văn hóa Á Đông, còn nghệ sĩ Maurizio Mastrini sẽ gửi tới khán giả những Nụ Hôn đến từ album nhạc cùng tên mới nhất trong số 12 album độc bản của anh. Hà Nội là một trong những điểm dừng chân của nghệ sĩ Maurizio Mastrini trong hành trình Baci - International Tour 2023 - 2024.

Nghệ sĩ Maurizio Mastrini NVCC

Phượng Linh bao gồm 3 phần với 17 tiết mục, phần lớn do chính nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền sáng tạo trên chặng đường 20 năm âm nhạc của mình. Các tác phẩm ghép lại thành chuyện kể về loài chim phượng mang trong mình biểu tượng văn hóa Á Đông.

Phượng Linh sẽ bay qua đỉnh núi nhỏ của Tây Bắc, đến những ngọn núi Tây nguyên trong Ơi M'drak qua vùng văn hóa Chăm, tới không gian của Con cò… rồi ra biển lớn. Mastrini lại mang tới thế giới lãng mạn của thi ca châu Âu, đương đại trong tinh thần tự do mãnh liệt…

Nghệ sĩ Maurizio Mastrini được giới phê bình đánh giá là một trong các nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc tầm cỡ của nền âm nhạc thế giới. Ông đã phát hành 12 album cá nhân và nhiều album khác với tư cách nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại hơn 800 buổi hòa nhạc, trước gần triệu khán giả xem trực tiếp, xuất hiện tại các chương trình truyền hình trên toàn cầu. Trong giới biểu diễn ở Ý, ông đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế về số lượng người nghe trực tuyến.

Trước Phượng Linh, Trịnh Minh Hiền là nữ nghệ sĩ vĩ cầm Việt Nam đầu tiên và duy nhất được trình diễn solo trong đêm hòa nhạc Valentine From Italy with Love hồi đầu năm do Đại sứ quán Ý tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội.