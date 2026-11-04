Nghệ sĩ Tú Quyên hé lộ chuyện hậu trường ở sân khấu cải lương 4 m2

Gánh cải lương Thiên Lý được xem như một hiện tượng tại TP.HCM, nơi các đêm diễn luôn kín chỗ dù sở hữu một không gian nhỏ gọn, gần gũi đúng xu hướng tối giản hiện nay. Chia sẻ về thách thức khi đưa những vở diễn quen thuộc từ sân khấu lớn hoành tráng vào một không gian thu hẹp, nghệ sĩ Tú Quyên cho biết sân khấu của gánh chỉ vỏn vẹn 4 m2.

Tuy nhiên, nhờ tư duy và góc nhìn của đạo diễn Leon Quang Lê, nó được thiết kế có chiều sâu bằng cách tạo ra các lớp sân khấu dạng hộp, dựng các cánh gà thành những miếng ván nhỏ úp ngược giống chữ U để tạo hiệu ứng 3D như có nhiều lớp lang.

Nghệ sĩ Tú Quyên chia sẻ về nét độc đáo của gánh cải lương Thiên Lý Ảnh: NSX

“Trong cái khó ló cái khôn, dù chỉ 4 m2 nhưng với góc nhìn của Leon Quang Lê, sân khấu sẽ có chiều sâu. Tức là mình sẽ không gắn màn như sân khấu lớn mà theo dạng sân khấu hộp, những cánh gà sẽ làm thành miếng ván nhỏ, nhìn từ ngoài vào sẽ rộng hơn một xíu. Tất nhiên sẽ không có đạo cụ và cảnh trí nhiều, những cái nào tượng trưng bắt buộc phải có thì mình mới làm thôi”, cô chia sẻ.

Gánh gần như lược bỏ toàn bộ đạo cụ rườm rà, chỉ giữ lại những món bắt buộc phải có, đồng thời việc chuyển cảnh được thực hiện nhanh chóng chỉ trong 1-2 phút bằng cách kéo màn. Điều này giúp các vở diễn giữ được nhịp độ hoàn hảo và phù hợp với thời lượng đề ra.

Điều gì giúp gánh cải lương Thiên Lý thu hút khán giả?

Một trong những điểm đặc biệt nhất của gánh Thiên Lý chính là hình thức hát mộc, hoàn toàn không dùng micro. Giải thích về điều này, nghệ sĩ Tú Quyên cho hay không gian của gánh nằm trong một khu chung cư điện lực cũ, với tường gạch dày và chắc chắn giúp hút âm thanh thay vì đẩy ngược ra, tạo nên âm hưởng vô cùng ấm áp.

Nghệ sĩ Tú Quyên góp mặt trong chương trình Kính đa chiều, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Bàn về lượng khán giả, nữ nghệ sĩ tự hào chia sẻ rằng mỗi suất diễn đều đặn hàng tuần luôn có sự cân bằng giữa 50% khán giả cũ quay lại và 50% khán giả mới. Thậm chí có những nhóm khán giả đăng ký giữ chỗ full cả một tháng trời. Điều này chứng minh cải lương vẫn luôn có sức sống mãnh liệt và thu hút đông đảo người trẻ nếu biết cách chạm đến cảm xúc của họ.

“Khi mình làm sân khấu theo cách riêng, chắc chắn là sẽ có lượng khán giả chọn lọc, chứ không phải ai cũng thích loại hình này. Bởi có nhiều khán giả thích đến xem sân khấu lớn, với những vở tuồng hoành tráng. Nhưng mỗi suất diễn, chúng tôi có khoảng 50% khán giả mới và mọi người quay lại xem rất nhiều. Suất nào họ cũng đến xem đều như vậy”, nữ nghệ sĩ cho hay.

Đáng chú ý, gánh Thiên Lý có một nguyên tắc khắt khe là tuyệt đối không cho phép khán giả quay phim, chụp ảnh hay livestream trong suốt quá trình diễn vở. Giải thích về quy định này, Tú Quyên bày tỏ rằng khoảng cách giữa khán giả ngồi tận hàng đầu sát chiếu và diễn viên là vô cùng gần, việc giơ điện thoại lên quay sẽ làm diễn viên phân tâm và gây ảnh hưởng đến người xem xung quanh.