Nghệ sĩ Uyên Thảo ra sao sau khi sang Anh định cư?

Từng gây ấn tượng với những vai diễn trong series Trong nhà ngoài phố, Uyên Thảo luôn được Sân khấu kịch Hồng Vân tin tưởng giao cho nhiều vai diễn mang lại tiếng cười trong những tác phẩm được công diễn tại sân khấu. Trong vở diễn lần này, nữ nghệ sĩ vào vai Mai nhạt nhẽo, ở trọ mà không có tiền đóng. Cô gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, tính cách hiền lành và có niềm đam mê dành cho ca hát.

Uyên Thảo vào vai Mai nhạt nhẽo trong vở diễn ở Sân khấu kịch Hồng Vân Ảnh: NVCC

Vai diễn mới của Uyên Thảo

Với kinh nghiệm nhiều năm ở sân khấu kịch, Uyên Thảo được "đo ni đóng giày" trong vở Tương đối rối tương phùng. Nhân vật Mai nhạt nhẽo của cô mang đến nhiều tình huống hài hước, tạo tiếng cười phê phán. Trước đó, sau chương trình Trong nhà ngoài phố, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong Trở về 3, Gọi nắng, Hoa vàng nơi ấy, Tình yêu trong sáng, Vàng, Oan nghiệt, Sỏi đá cũng biết yêu, Sao đổi ngôi, Chim én mùa đông, Ngọn cỏ gió đùa…

Nghệ sĩ Uyên Thảo chia sẻ thời gian trước đây, cô đã đầu quân về Sân khấu kịch Hồng Vân và khá thành công với nhiều vở diễn tại đây. Nữ diễn viên tâm sự: “Được lời mời từ đạo diễn Hồng Vân, Uyên Thảo nhận lời ngay sau 5 năm vắng bóng trên sân khấu, một phần vì nhớ nghề, một phần biết đây là vai diễn tốt được đo ni đóng giày bởi người thầy Hồng Vân. Chị luôn ưu ái cho tôi”.

Vẻ ngoài trẻ trung của diễn viên Uyên Thảo Ảnh: NVCC

Theo Uyên Thảo, điều khiến cô bất ngờ chính là việc vở kịch tạo ra tiếng cười xuyên suốt 2 tiếng của vở diễn. “Tương đối rối tương phùng gắn liền với cuộc sống hiện nay và có tính giáo dục dành cho giới trẻ. Tôi hy vọng vở kịch này sẽ tạo được tiếng vang khi công chiếu vào ngày 23 và 24.1 và các mùng trong Tết Nguyên đán”, cô tâm sự.

Ngoài nét diễn tự nhiên, Uyên Thảo còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nữ nghệ sĩ tiết lộ dù bận rộn với công việc nhưng cô luôn cố gắng chăm chút nhan sắc. Đặc biệt, khi đã không còn trẻ, nữ diễn viên càng ý thức được việc gìn giữ vẻ ngoài và sức khỏe của mình.

Ngoài nghệ sĩ Uyên Thảo, vở kịch còn có sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSƯT Ốc Thanh Vân, Minh Luân, Bùi Công Danh, Đinh Mạnh Phúc, Lê Nguyễn Tuấn Anh, Tuấn Dũng, Trúc Anh, Khôi Nguyên, Trần Phan Hoàng Yến, Trương Gia Bảo...