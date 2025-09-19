Nghệ sĩ, vận động viên tham gia giảng dạy: Học sinh mong muốn điều gì?

Nghệ sĩ Bạch Tuyết giao lưu với học sinh về nghệ thuật hát cải lương ẢNH: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU (P.HÒA HƯNG, TP.HCM)

Muốn học về những khó khăn trong hành trình chinh phục đam mê

Ngay khi thông tin về việc nghệ sĩ, chuyên gia, vận động viên có thể tham gia giảng dạy được công bố, nhiều học sinh đã không giấu được niềm háo hức.

Với các em, đó không chỉ là một tiết học mới lạ, mà còn là cơ hội để gặp gỡ những thần tượng bằng xương bằng thịt và được học hỏi trực tiếp từ họ.

Trần Như Mỹ, học sinh Trường THPT Gò Vấp (P.Hạnh Thông, TP.HCM), cho rằng đây sẽ là cơ hội để học được nhiều bài học đậm chất “đời” từ những người thầy đặc biệt.

“Em nghĩ các chuyên gia hay nghệ sĩ là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chắc chắn họ sẽ biết cách làm thế nào để đạt được thành công như hiện tại. Em hy vọng sẽ được học về những khó khăn trong hành trình chinh phục đam mê của một người nghệ sĩ, cách đối phó với những lời nhận xét không hay và tâm lý tự tin trước đám đông”, Phương Mỹ bày tỏ.

Đỗ Thành Danh, học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ (P.Bình Tiên, TP.HCM), không giấu được sự háo hức khi nghĩ đến cảnh được gặp thần tượng ngay trong lớp.

“Nếu được chọn nghệ sĩ mà em muốn học nhất chắc chắn phải kể đến Phương Mỹ Chi. Chị ấy thường xuyên xuất hiện trong những dẫn chứng văn học của tụi em. Sự xuất hiện của chị Chi chắc chắn sẽ “khuấy đảo” cả lớp và mang lại nhiều bài học cuộc sống cho bọn em”.

Các giáo viên cũng nhận định rằng việc mời nghệ sĩ, vận động viên hay chuyên gia đến giảng dạy sẽ góp phần thay đổi không khí lớp học, tạo ra động lực, giúp học sinh tự tin hơn.

Thầy Đỗ Đức Anh, Trường THPT Bùi Thị Xuân (P. Bến Thành, TP.HCM), kỳ vọng rằng sau mỗi tiết học cùng chuyên gia, học sinh sẽ học được cảm hứng, động lực và tình yêu nghề; phát triển tốt các kỹ năng mềm và đặc biệt là niềm tin vào bản thân, tin rằng mỗi cá nhân đều có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành, TP.HCM) tham gia chuyên đề sân khấu học đường có sự tham gia của nghệ sĩ ẢNH: BẢO CHÂU

“Muốn học viết nhạc, làm thơ và tìm cảm hứng sáng tác”

Không chỉ dừng lại ở sự phấn khích, nhiều học sinh bày tỏ mong muốn được trải nghiệm những giờ học khác biệt về cả hình thức lẫn nội dung. Các bạn kỳ vọng thay vì chỉ nghe lý thuyết, sẽ được tham gia các hoạt động tương tác, thực hành, thậm chí là thử thách sáng tạo cùng thần tượng.

Đào Duy Huy, học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn, TP.HCM), mong muốn được tham gia học cùng nghệ sĩ trong tiết học âm nhạc và kỹ năng sống.

“Em muốn học về cách viết nhạc, làm thơ hoặc nghe nghệ sĩ chia sẻ về cách họ tìm cảm hứng sáng tác. Những chia sẻ thực tế từ họ sẽ giúp em dễ thực hành và đạt được kết quả ngay”, Duy Huy chia sẻ.

Không ít học sinh cũng kỳ vọng việc mời nghệ sĩ, vận động viên hay chuyên gia đến trường sẽ tạo ra sự thay đổi trong cách tiếp cận kiến thức. Thay vì lối học thụ động, các em mong muốn được tương tác nhiều hơn, tự mình tham gia và trải nghiệm.

Nguyễn Khánh Nhã Đan, học sinh Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận, TP.HCM), cho biết: “Nếu được học với chuyên gia, em mong sẽ có những hoạt động nhóm, thảo luận tình huống hoặc thậm chí là mô phỏng nghề nghiệp để tụi em được thử sức. Như vậy thì vừa vui vừa học được nhiều kỹ năng thực tế”.

Thầy Đỗ Đức Anh cho rằng việc mời các nghệ sĩ, chuyên gia, vận động viên vào giảng dạy chính là cách “mở cửa lớp học với đời sống”.

“Điểm khác biệt lớn nhất của các tiết học có văn nghệ sĩ, chuyên gia chính là trải nghiệm. Học sinh sẽ không chỉ nghe lý thuyết, mà còn được lắng nghe câu chuyện, kinh nghiệm thực tiễn từ người đi trước. Những vốn sống, đam mê, sự truyền cảm hứng chính là những bài học quý giá mà đôi khi một giờ học thông thường khó có thể tạo ra”, thầy Đức Anh chia sẻ thêm.

Sự háo hức và kỳ vọng của học sinh không chỉ dừng lại ở việc học kiến thức mới mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm, sáng tạo và trưởng thành. Những giờ học cùng nghệ sĩ, vận động viên hay chuyên gia hứa hẹn sẽ là bước ngoặt, truyền cảm hứng và khơi dậy tiềm năng sáng tạo, giúp các em tự tin hơn trên con đường học tập và phát triển bản thân.



