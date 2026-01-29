Nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ tái xuất, Khả Như gây ám ảnh trong phim kinh dị

Nhà sản xuất Quỷ nhập tràng 2 vừa công bố poster chính thức, gây chú ý với bố cục nghi lễ u tối, gợi cảm giác như đang chứng kiến một khoảnh khắc cấm kỵ bị phong ấn giữa ranh giới sống – chết. Ở trung tâm khung hình, Minh Như – Mỹ Ngọc (do Khả Như và Ngọc Hương thủ vai) ngồi dựa sát vào nhau trong những bộ đồ đã nhuốm đầy máu. Cả hai với ánh mắt vô hồn và nụ cười quái gở gây tò mò cho người xem.

Khả Như trở lại với Quỷ nhập tràng 2 sau thành công của phần 1 Ảnh: NSX

Bao quanh hai chị em là vòng phong ấn bằng dây và những ngọn nến cháy, tạo thành một nghi thức tà thuật lạnh người. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt các nhân vật khiến không gian thêm phần ngột ngạt, bức bối. Xung quanh vòng tròn, các thành viên khác trong gia đình lần lượt quỳ lạy, chắp tay trong tư thế cầu xin thực thể ma quái đang trú ngụ trong thân xác của hai chị em.

Dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Vân Dung, Khả Như, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương, Lê Thúy, Đào Anh Tuấn, Phương Bình xuất hiện với tạo hình gai góc, khắc khổ và ám ảnh. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều toát lên cảm giác bất an, góp phần dựng nên bức tranh bi kịch gia đình đầy bí ẩn.

Sự trở lại của Khả Như

Trailer chính thức của Quỷ nhập tràng 2 cũng được hé lộ, đưa khán giả trở về thời điểm trước khi mọi bi kịch ở phần 1 xảy ra. Lần này, nhân vật Minh Như (Khả Như thủ vai) xuất hiện trong hành trình trở về quê nhà sau quãng thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình nhưng lại vô tình khơi mở cánh cửa cho tai họa ập đến.

Vai diễn của nghệ sĩ Vân Dung gây tò mò cho khán giả Ảnh: NSX

Sự trở lại của Minh Như không hề được chào đón. Trái lại, cô bị chính những người thân xem như một “điềm gở”, khi hàng loạt hiện tượng tâm linh kỳ bí bắt đầu bủa vây căn nhà. Bi kịch bị đẩy lên cao trào khi Mỹ Ngọc – em gái Minh Như liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình, trước khi bất ngờ bỏ mạng và… sống lại với hình hài, điệu bộ kỳ dị đến lạnh sống lưng.

Chứng kiến em gái mình bị thế lực âm giằng xé, Minh Như buộc phải đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất: sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình. Khi cái ác bắt đầu lần lượt đoạt mạng từng người, hành trình đi tìm sự thật của Minh Như cũng trở thành cuộc chạy đua sinh tử.

Bên cạnh vai diễn của Khả Như, Quỷ nhập tràng 2 còn đưa khán giả gặp lại Quang (Quang Tuấn thủ vai) – người chồng gắn liền với những ám ảnh ở phần trước, cùng dì Hồng do nghệ sĩ Vân Dung đảm nhận. Song song đó, bộ phim giới thiệu loạt gương mặt mới trong gia đình Minh Như, được thể hiện bởi các diễn viên Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam…, góp phần tạo nên bức tranh gia đình đầy u uất và bất an.

Tác phẩm do Pom Nguyễn làm đạo diễn, dự kiến ra rạp vào tháng 3.2026.