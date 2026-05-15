Nghệ sĩ Việt Hương đính chính

Thạch Anh
15/05/2026 06:26 GMT+7

Bị nhắc tên trong vụ 511 sản phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi, nghệ sĩ Việt Hương đã phản hồi đính chính.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa phát đi thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 511 sản phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương (địa chỉ nhà máy sản xuất mỹ phẩm: Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều, thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Theo công bố, lý do thu hồi là vì công ty không triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm” theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ bị nhắc tên khi vụ 511 sản phẩm mỹ phẩm của một công ty bị thu hồi

Thông tin này sau đó được nhiều người quan tâm. Cùng thời điểm này, nghệ sĩ Việt Hương bất ngờ bị dân mạng nhắc tên. Nhiều người hoài nghi vụ việc của công ty mỹ phẩm nêu trên có liên quan đến diễn viên Nhà có năm nàng tiên nên mong cô lên tiếng phản hồi nhằm làm rõ.

Phản hồi của Việt Hương

Trao đổi với chúng tôi, Việt Hương phủ nhận liên quan đến Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương. Cô cho biết đây chỉ là trường hợp trùng tên.

Được biết thời gian qua, nghệ sĩ Việt Hương cũng thường xuyên quảng bá các mỹ phẩm của thương hiệu tên H.T. Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Việt Hương còn phát triển kinh doanh. 

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương thành lập năm 2013, do bà Đ.V.H là người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại Cụm Công nghiệp làng nghề Tân Triều.

