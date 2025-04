Chiều 14.4, sự kiện giới thiệu MV Bella Queen của nghệ sĩ violin người Hàn Quốc JMI KO đã diễn ra trang trọng tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đơn thuần, đây còn là dịp để nữ nghệ sĩ tài năng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã luôn sát cánh và ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ violin Hàn Quốc JMI KO: Tôi may mắn khi được gọi Việt Nam là “nhà”

JMI KO chia sẻ rằng cô đã dành rất nhiều tâm huyết và thời gian để đầu tư một cách chỉn chu cho MV Bella Queen, mong muốn mang đến cho khán giả một sản phẩm âm nhạc chất lượng và ý nghĩa nhất.

Mở màn sự kiện, JMI KO đã biểu diễn một số nhạc phẩm thể hiện tinh thần kết nối văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó JMI KO kết hợp với hoa hậu Bùi Xuân Hạnh thể hiện ca khúc Hello Vietnam - tác phẩm từng giúp nữ nghệ sĩ đến gần khán giả Việt Nam cách đây gần 10 năm.

Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Một số khán giả có thể biết đến tôi qua ca khúc Hello Vietnam, thật may mắn khi ca khúc đã giúp tôi kết nối với khán giả Việt Nam thân thương. Tôi càng may mắn hơn khi được gọi Việt Nam là "nhà" suốt 13 năm qua. Gia đình tôi chuyển đến đây vì công việc của chồng và con gái. Và từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là vùng đất để tôi được sống trọn vẹn với đam mê và nghệ thuật".