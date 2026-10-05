Nghệ sĩ Vũ Thanh tiết lộ cuộc sống sau biến cố vợ qua đời

Nhớ về những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật, nghệ sĩ Vũ Thanh cho biết ông khởi nghiệp chỉ là một "ca sĩ lót" kiêm diễn viên múa. Ngã rẽ định mệnh đến vào năm 1980, khi ông vô tình được đôn lên tham gia một vở kịch của đoàn. Chính nét diễn tự nhiên đã lọt vào "mắt xanh" của những bậc đàn anh như nghệ sĩ Phi Bằng, Phi Thoàn và Thanh Việt.

Nghệ sĩ Vũ Thanh ghi điểm bởi nét diễn duyên dáng, tự nhiên Ảnh: NSX

Nhớ lại lời khuyên thay đổi cả cuộc đời mình, Vũ Thanh kể: “Các đàn anh nói một câu: 'Mày diễn kịch hay hơn, đi theo đi'. Không biết người ta dụ mình hay sao, nhưng từ đó mình thấy yêu kịch lắm. Qua nhiều vở diễn chung với các đàn anh, mình học hỏi được rất nhiều rồi quyết định bỏ hát để theo nghề kịch cho tới bây giờ”.

Không dừng lại ở vai trò diễn viên, sự nhạy bén và tình yêu nghề tiếp tục thôi thúc ông thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Đến những năm 2000, Vũ Thanh bắt đầu lấn sân sang công việc viết kịch bản. Ông thẳng thắn thừa nhận những tác phẩm đầu tay của mình "rất yếu". Thế nhưng, bằng sự kiên trì học hỏi từ các đạo diễn và đồng nghiệp, sau hơn 20 năm cầm bút, ông đã sở hữu một gia tài đáng nể với khoảng 200 kịch bản tiểu phẩm ngắn có thời lượng từ 30-45 phút, được dàn dựng và phát sóng rộng rãi trên các đài truyền hình.

Chưa dừng lại ở đó, từ những lần nghêu ngao tập hát ca cổ cho vui, giọng ca của ông bất ngờ được giới chuyên môn đánh giá là "đúng chất cải lương". Cơ duyên này lại mở ra cho ông công việc thứ ba là đi hát cải lương, giúp ông trở thành một nghệ sĩ đa năng thực thụ: từ đóng kịch, diễn hài, đóng phim cho đến ca hát.

Nghệ sĩ Vũ Thanh nhắn nhủ thế hệ trẻ: Đừng để sự ù lì đánh cắp tuổi thanh xuân Ảnh: NSX

Để có thể toàn tâm toàn ý "cháy" hết mình trên khắp các sân khấu suốt 50 năm qua, nghệ sĩ Vũ Thanh khẳng định một mình đam mê của bản thân là chưa đủ, mà còn phải nhờ vào sự hy sinh to lớn từ gia đình. Ông tâm sự về người vợ của mình: “Khi bà xã còn, bà xã bỏ hẳn nghề ca của mình để về lo cho gia đình thì mình mới yên tâm tiếp tục đeo đuổi nghề cho đến bây giờ. Phải nói thành công không phải riêng mình phấn đấu đâu, mà người động viên bên cạnh mình nhiều nhất chính là bà xã”.

Nghệ sĩ Vũ Thanh ở tuổi 70

Khi nhìn lại sự nghiệp đồ sộ của mình, nghệ sĩ Vũ Thanh nhận định nghề diễn vừa là đam mê nhưng cũng vừa là thử thách khắc nghiệt. Ông quan niệm: “Nếu không có thử thách thì con đường nghệ thuật của mình suôn sẻ quá, mà suôn sẻ quá thì dù lớn tuổi cách diễn vẫn còn non. Đã trải qua thử thách rồi mình mới già dặn đi trong nghề nghiệp này”.

Nghệ sĩ Vũ Thanh là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Chia sẻ về bí quyết để không bị đào thải và giữ được sức bền suốt nửa thế kỷ, nghệ sĩ Vũ Thanh tâm đắc câu nói của người xưa: “U.70 vẫn còn phải học”. Theo ông, người nghệ sĩ không chỉ học hỏi từ những bậc tiền bối đi trước mà còn phải mở lòng học hỏi cả thế hệ trẻ, bởi họ có những góc nhìn mới mẻ mà lứa tuổi của ông chưa chắc đã nhận thức kịp.

Ở tuổi xế chiều, ông vẫn giữ thói quen mở điện thoại, kiên nhẫn ngồi nghe trọn vẹn những câu chuyện dài 20 phút trên mạng để chắt lọc kiến thức, tích lũy chất liệu cho việc viết kịch bản. “Học càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nghĩ chúng ta tới đó là đủ. Ở tuổi này, còn sức thì cứ hoạt động nghệ thuật thôi”, nam nghệ sĩ khẳng định.

Vũ Thanh cho rằng, trước khi bước vào nghề, người trẻ cần tự soi chiếu xem mình có thực sự có khả năng và "thanh sắc" hay không, đồng thời phải xác định rõ bản lĩnh vượt qua thử thách ban đầu. “Một khi đã quyết là phải làm, đừng chần chờ. Nếu không vượt qua được thử thách mà cứ ù lì như thế suốt 5 năm, 7 năm, 10 năm thì tới năm 30 tuổi vẫn chưa làm được gì. Lúc đó đâm ra chán nản rồi bỏ cuộc thì mất đi tuổi thanh xuân rất là uổng”, ông nhắn nhủ.