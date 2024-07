Nghệ sĩ Xuân Bắc đi làm căn cước trong ngày đầu luật có hiệu lực

Ngày 1.7, luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới. Trong đó, luật mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp căn cước cho cả công dân dưới 14 tuổi.

Đối với công dân từ 0 - 6 tuổi, người đại diện hợp pháp cho trẻ sẽ cung cấp thông tin để làm thủ tục. Sau đó, cán bộ thực hiện sẽ khai thác thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo lập hồ sơ cấp căn cước. Nếu công dân có nhu cầu tích hợp thêm thông tin giấy tờ (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế…) thì cán bộ thu nhận sẽ tiếp nhận yêu cầu. Cuối cùng, cán bộ thu nhận sẽ in phiếu, người đại diện hợp pháp cho trẻ kiểm tra thông tin và ký xác nhận, chờ liên hệ nhận thẻ.

Ngày 1.7, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cùng công an các địa phương tổ chức thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước theo luật mới cho công dân

Đối với công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và công dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ trải qua 10 bước. Sau khi cung cấp thông tin để làm thủ tục cấp căn cước, cán bộ sẽ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tạo lập hồ sơ, thu nhận sinh trắc học (vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt). Nếu công dân có nhu cầu tích hợp thông tin sinh trắc học ADN, các giấy tờ liên quan (giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế)… thì cán bộ thu nhận sẽ tiếp nhận và thực hiện.

Theo quy định tại luật, trong 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý cấp căn cước phải hoàn thành việc cấp căn cước cho công dân.

Chỉ mất 5 - 7 phút để hoàn thành các thủ tục khai báo, lấy vân tay, mống mắt...

Ghi nhận tại điểm cấp căn cước tại trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng (P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), chiều 1.7 khá đông công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước mới. Người dân chỉ mất từ 5 - 7 phút để hoàn thiện toàn bộ các thủ tục, từ khai báo thông tin, lấy vân tay, mống mắt, chụp ảnh, thu nhận giọng nói.

Trong chiều 1.7, NSND Xuân Bắc cũng có mặt tại đây để làm thủ tục cấp thẻ căn cước mới.

Người dân hài lòng vì không mất thời gian và sự thân thiện của các cán bộ công an

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay, anh luôn chấp hành các đường lối, chủ trương của Nhà nước và cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt, nhất là những vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân, đảm bảo quản lý tốt xã hội. Do đó, hôm nay anh đã đến để làm hồ sơ cấp thẻ căn cước ngay trong ngày đầu luật có hiệu lực.

Chia sẻ về quá trình làm thủ tục, nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay, bản thân đã được các cán bộ "phục vụ" bởi các khâu, các bước rất nhanh và các cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, thân thiện.

"Tôi nghĩ mọi người nên đến gặp công an để làm, các thủ tục rất nhanh mà không mất nhiều thời gian. Mọi người đừng để tình trạng kẻ xấu gọi điện giả mạo công an, gửi link này nọ để lừa đảo; đừng tin phải làm dịch vụ thì mới nhanh… mà mọi người cứ đến gặp công an để làm căn cước, đến đó người dân sẽ cảm nhận được bản thân đang được phục vụ", nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay.

Nghệ sĩ Xuân Bắc làm thủ tục cấp thẻ căn cước

Theo nghệ sĩ Xuân Bắc, ban đầu người dân có thể nghi ngại phiền phức, nhưng sau đó mới thấy giá trị. Lấy ví dụ, nghệ sĩ Xuân Bắc cho hay, bây giờ anh chỉ cần mang điện thoại là giấy tờ xe, bằng lái xe, căn cước… không cần cầm theo, rất thuận tiện.

Do đó, nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng người dân nên sớm đi cấp, đổi thẻ căn cước mới để không chỉ đảm bảo quyền lợi cho bản thân mà còn giúp nâng cao quản lý xã hội.

Một công dân tự nguyện tích hợp ADN vào thẻ căn cước

Các bước cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi