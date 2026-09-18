Nghệ sĩ xúc động sau đêm diễn đặc biệt

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời diễn ra tối 16.9, để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Bên cạnh tưởng nhớ các nạn nhân Covid-19, chương trình còn hướng sự quan tâm đến các em nhỏ mồ côi. Chính thông điệp ý nghĩa đó đã giúp đêm diễn không chỉ chạm đến khán giả mà cả những nghệ sĩ đồng hành như Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hạ Trâm, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại...

Chia sẻ xúc động sau Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời

Trên trang cá nhân, Võ Hạ Trâm chia sẻ lại khoảnh khắc tham gia biểu diễn ca khúc Đồng bào, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Huy trong khuôn khổ chương trình. Với cô, đây là ca khúc mang thông điệp ý nghĩa - tinh thần lá lành đùm lá rách, chia ngọt sẻ bùi của người dân. Điều đó được thể hiện qua các câu hát như: “Người Việt Nam trong gian khó vẫn đứng lên/ Người Việt Nam đầy yêu thương và nhân ái”.

Khoảnh khắc Võ Hạ Trâm thể hiện ca khúc Đồng bào trên sân khấu của chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời Ảnh: Nhật Thịnh

“Võ Hạ Trâm thật vinh dự và xúc động khi được trình diễn trong chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời, nơi yêu thương được nối dài để cùng các em bé mồ côi sau đại dịch Covid-19 vững bước tới tương lai”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ Quang Dũng cũng đăng tải khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu, kèm câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” từ ca khúc anh thể hiện. Với anh, đây là một chương trình đặc biệt, khi vừa tưởng nhớ những nạn nhân Covid-19, vừa hướng sự quan tâm đến những em nhỏ mồ côi sau đại dịch.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn ca khúc Hãy cho con một mái nhà, với màn tương tác cùng bé Ngọc Anh - nhân vật trong phóng sự Một ngày của con. Anh bộc bạch: “Năm ngoái hồi hộp bao nhiêu thì năm nay lại xúc động và bồi hồi bấy nhiêu. Hưng rất vinh dự khi có mặt trong chương trình năm nay. Mong chương trình sẽ có thêm thật nhiều sự quan tâm ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm gần xa, để có thể viết tiếp hành trình ý nghĩa này”.

Các nghệ sĩ xúc động khi đồng hành cùng chương trình Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, Nguyễn Phi Hùng chia sẻ những hình ảnh biểu diễn cùng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM trong khuôn khổ chương trình. Nam ca sĩ viết: “Khép lại đêm diễn Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời trong niềm xúc động trào dâng. Nhiều ước mơ lại được chắp cánh bởi những tấm lòng nhân ái, chung sức cùng con bước tiếp cuộc đời. Cảm ơn Báo Thanh Niên, VTV Nam Bộ đã mang đến một chương trình ý nghĩa, chạm đến triệu trái tim”.

Với Uyên Linh, những ngày tháng dịch bệnh là ký ức không thể nào quên. Chia sẻ hình ảnh từ đêm diễn, nữ ca sĩ bày tỏ: “Thật sự xúc động khi biểu diễn ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Xin cảm ơn chương trình đã cho Linh được vinh hạnh góp phần nhỏ bé”. Màn trình diễn của Uyên Linh kết hợp cùng hoạt cảnh trên sân khấu cũng để lại nhiều dư âm, khiến không ít khán giả nghẹn ngào khi theo dõi.

Các tiết mục trong chương trình mang lại cảm xúc và lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến khán giả Ảnh: NHật Thịnh

Quốc Đại cùng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM hòa giọng trong tiết mục khép lại chương trình Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Khi số tiền quyên góp được công bố vượt 18 tỉ đồng, nam ca sĩ không giấu được niềm xúc động. Anh viết trên trang cá nhân: “Cảm ơn VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện để Quốc Đại được tham gia chương trình nhiều ý nghĩa và đầy cảm xúc, cảm ơn tất cả”.

Ca sĩ Quang Hà cũng chia sẻ lại khoảnh khắc biểu diễn trong đêm diễn, nhận được nhiều lời bình luận từ khán giả về những cảm xúc mà tiết mục mang lại. Với nhóm Mắt Ngọc, ca sĩ Thúy Nga cho biết chương trình để lại trong cô những cảm xúc khó quên. Diễn viên Bảo Sơn cũng đăng tải hình ảnh từ tiết mục và bày tỏ: “Vinh dự và xúc động khi lần thứ 2 đứng tại sân khấu này. Hôm nay Sơn cùng ê kíp đã trình diễn tiết mục lấy đi bao nhiêu nước mắt người dân có mặt theo dõi chương trình”.