'Nghề siêu dễ': Tràn ngập hài hước và một chút xúc động, đúng chất giải trí!

Sau 5 ngày chiếu sớm hơn dự kiến, Nghề siêu dễ đã đạt được doanh thu gần 20 tỉ đồng, chứng tỏ sức hút không thể phủ nhận của bộ phim và cả diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng như Thu Trang, Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn, Huỳnh Phương, Lâm Thanh Mỹ, Vũ Ngọc Anh, Quỳnh Lý, NSƯT Hữu Châu…

Nghề siêu dễ được làm lại từ kịch bản gốc của bộ phim Extreme Job - bom tấn năm 2019 của điện ảnh Hàn Quốc, tuy nhiên qua bàn tay nhào nặn từ đạo diễn Võ Thanh Hòa, Nghề siêu dễ đã có diện mạo mới hoàn toàn khác biệt.

Phim xoay quanh nhân vật ông Thái (Hứa Vĩ Văn) - một cảnh sát về hưu, tính bao đồng, thích điều tra tội phạm. Ông lên kế hoạch theo dõi một trùm ma túy - Hoàng (Tiến Luật), từng gây ra một biến cố cho ông. Thái lập căn cứ điều tra với vỏ bọc là quán cơm tấm, quy nạp nhiều thanh niên trong xóm làm cộng sự gồm: Thu "hai ngón" (Thu Trang) hay đi chôm đồ, Vinh "bài bạc" (Huỳnh Phương) và Phú "tạp hóa" (Kiều Minh Tuấn). Về sau, nhóm gia nhập thêm Mèo (Quang Tuấn) - một chàng trai có quá khứ tù tội. Các nhân vật trong phim vừa đấu khẩu vừa tung hứng với nhau một cách dí dỏm. Phim gây bất ngờ khi chuyển từ hài sang phần hành động – võ thuật đẹp mắt nhưng cũng vô cùng "lầy lội" vì đánh võ kèm theo yếu tố hài.

Nhiều khán giả sau khi xem Nghề siêu dễ nhận xét rằng bộ phim gây cười nhờ những mảng miếng rất đời thường. Bằng sự tung hứng nhịp nhàng từ Thu Trang - Kiều Minh Tuấn - Huỳnh Phương - Quang Tuấn, Nghề siêu dễ đã tạo nên bộ tứ nhân viên bán cơm hết chỗ nói. Thu Trang không còn là Chị Mười Ba lạnh lùng ở Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử, mà với Nghề siêu dễ, Thu Trang bình dân, đời thường và “thả miếng” hài độc đáo hơn. Đứng bên cạnh Kiều Minh Tuấn, Thu Trang hợp thành bộ đôi cứ nói câu nào là gây cười câu đó. Sự nhí nhố, "lầy lội" của cặp đôi khiến nhiều khán giả nhận xét rằng phải cười “bung nóc” vì những màn tung hứng hết sức "xàm xí" từ quán cơm tấm sườn bò nướng vị phở có tên Bụi Tre.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ rằng cảm thấy thích thú với sự khác biệt, mới lạ so với bản gốc mà Nghề siêu dễ mang lại. Không đơn thuần chỉ là tác phẩm remake, không ít khán giả nhận ra việc Nghề siêu dễ có kịch bản đổi khác đến 70% so với Extreme Job. Chỉ giữ lại cái tứ là bán quán ăn để bắt tội phạm, còn lại từ tính cách, xuất thân và tình tiết, lời thoại của các nhân vật trong phim đã "đổi mới" hoàn toàn. Chẳng hạn như quán ăn trong phim gốc bán món gà rán (rất đặc trưng của Hàn) được chuyển thành cơm tấm, nhưng nếu chỉ cơm tấm thì lại quá miền Nam, nên được kết hợp vào sườn bò vị phở, ăn kèm chén nước trứng trần rất đặc trưng miền Bắc, để phù hợp khẩu vị cả khán giả miền Bắc lẫn miền Nam. Việc biến tấu và sáng tạo ra món cơm tấm sườn bò nướng vị phở để quảng bá ẩm thực Việt Nam cho thấy sự nghiêm túc của ê-kíp Nghề siêu dễ về đạo cụ phim – một món ăn, dù đó chỉ là trải nghiệm trên màn ảnh. Theo đạo diễn Võ Thanh Hòa, nếu như phở được coi là “quốc hồn quốc túy” của Việt Nam, thì cơm tấm lại là món ăn đặc trưng nhất của người Sài Gòn: “Vậy tại sao mình không kết hợp hai niềm tự hào ẩm thực của người Việt và đưa vào trong bộ phim này để giới thiệu với khán giả khắp nơi?”. Diễn viên – nhà sản xuất phim này là Thu Trang cũng đã mời Quán quân Masterchef VN 2015 – đầu bếp Nguyễn Thanh Cường làm cố vấn ẩm thực cho phim và sáng tạo nên cơm tấm sườn bò vị phở này.

Một điểm khác của phim Nghề siêu dễ nữa là nếu như dàn nhân vật trong phim cũ đều có nguồn gốc từ cảnh sát, thì ở bản Việt, để thân quen hơn, các nhân vật được chuyển đổi ngành nghề, thân phận, chỉ có ông Thái là cảnh sát đã về hưu. Những nhân vật cùng điều tra với ông Thái đều lấy hình mẫu từ những nhân vật “bất hảo” nhưng vẫn còn tính lương thiện trong những xóm lao động nghèo. Từ một ông tổ trưởng hay lo việc cho bà con, một “bà cô ế chồng” chuyên ngồi lê đôi mách, một anh bán tạp hóa mồm năm miệng mười và một cậu trai ham thích bài bạc.





Hay như mâu thuẫn của nhân vật chính trong phim gốc là mâu thuẫn giữa vợ chồng thì bản phim làm lại, đạo diễn đổi thành tình cảm cha con để dễ tiếp cận khán giả và phù hợp với nhân vật chính hơn. Chính sự thay đổi này đã giúp phim có nhiều phút lắng đọng, xúc động khi Lâm Thanh Mỹ và Hứa Vĩ Văn diễn xuất quá “ngọt” trong những cảnh xung đột, cao trào khi người cha cứ bỏ bê việc trong gia đình, đi “bao đồng” chuyện ở ngoài đường khiến cô con gái đang tuổi mới lớn bị tổn thương trong ngày sinh nhật cũng chính là ngày cô bé mất mẹ… Yếu tố cảm động được đạo diễn Võ Thanh Hòa và các diễn viên đầu tư thể hiện, giúp cho mạch phim cân đối hơn khi những phân cảnh hài hước chiếm phần lớn thời lượng của phim.

Xem Nghề siêu dễ, khán giả còn bật cười ở những đoạn trào phúng, như cảnh đối thủ bôi xấu quán ăn làm clip lan truyền trên mạng xã hội, cảnh livestream bán hàng giả, nhân vật bị lừa đảo khi đầu tư tiền ảo để rồi chẳng những không thể đầu tư thoát nghèo mà còn gây họa vào thân.

Bên cạnh đó, cũng có một chi tiết được nhiều người ngợi khen đó là nhân vật của Kiều Minh Tuấn luôn tính toán sai bét, nhưng vẫn làm cho Thu Trang - Huỳnh Phương "cứng họng" vì chẳng có cách nào cãi được. Lý do cho tình tiết có phần "sai trái" này là vì Kiều Minh Tuấn có đi học bổ túc, còn Thu Trang - Huỳnh Phương không đi học. Đạo diễn Võ Thanh Hòa đã gửi gắm ý trào phúng sâu cay: "Chỉ cần có cái mác đi học bổ túc là có thể khiến những đứa không có học hành gì phải nghe theo, dù cái việc nghe theo đó ai cũng thấy sai trái rành rành".

Diễn viên Tiến Luật lần đầu đảm nhận tuyến phản diện trong phim với vai "trùm cuối" ít nhiều gây ấn tượng trong diễn xuất. Nhân vật ông trùm Hoàng "vũ sư" là bước tiến mới của Tiến Luật khi anh chọn lối diễn vừa hài hước vừa thâm trầm để tạo nét khó đoán, bí ẩn.

Âm nhạc trong phim cũng gợi được không khí trẻ trung với bản rap Búng cái có liền do rapper Ricky Star và ca-nhạc sĩ Only C trình bày. Có thể nói, yếu tố giải trí chính là điểm cộng lớn nhất của Nghề siêu dễ và có lẽ nhờ yếu tố này mà phim sẽ đạt được những thành công lớn về doanh thu phòng vé trong những ngày lễ sắp tới. Tất nhiên, vì là phim remake nên cũng có những hạn chế như cốt truyện vô lý, phi logic, chưa phù hợp đời sống Việt Nam về việc một nhóm người đi điều tra, truy bắt tội phạm. Nếu chấp nhận xem để giải trí, cười vui thì phim phần nào đáp ứng nhu cầu của khán giả.

Nghề siêu dễ hiện đang chiếu tại tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc.