Nghệ thuật kể chuyện ‘Khởi sinh giá trị sống’ bằng âm nhạc của Masterise Homes

Không gian nghệ thuật, âm nhạc và đối thoại

Sự kiện đặc quyền duy nhất mang tên "Khởi sinh giá trị sống" của LUMIÈRE SpringBay vừa được tổ chức tại The Galleria, một không gian đầy cảm xúc, nơi nghệ thuật và triết lý sống được hòa quyện tinh tế. Sự kiện đặc quyền thay cho lời tri ân chân thành mà Masterise Homes mong muốn gửi tới những khách hàng đã tin tưởng, quan tâm đến dòng sản phẩm LUMIÈRE series nói chung và dự án LUMIÈRE SpringBay nói riêng.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "Đất lành chim đậu", khách mời - với sự dẫn dắt qua những giai điệu sâu lắng của Giám đốc âm nhạc Hoài Sa, host Hồ Ngọc Hà và nghệ sĩ khách mời GiGi Hương Giang, cùng nhau đối thoại về những giá trị sống, sự trọn vẹn của hạnh phúc và ý nghĩa của "tổ ấm" qua ba chương nghệ thuật độc đáo Nơi tìm về, Giấc mơ mang tên mình và Sống khởi sắc riêng.

Sự kiện mở đầu với chủ đề "Nơi tìm về", tái hiện qua những ca khúc gợi nhớ về Hà Nội mùa thu - thời điểm đẹp nhất trong năm khi lá vàng bắt đầu chuyển màu, mang lại cảm giác tươi mới và đầy cảm hứng. Hình ảnh chú chim làm tổ được lồng ghép tinh tế, biểu tượng cho "tổ ấm" - nơi khởi nguồn của những giấc mơ, đam mê và giá trị sống mới. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng khán giả khám phá ý nghĩa của tình yêu và cuộc sống, gợi nhắc không gian lý tưởng để tái tạo năng lượng, vượt qua thử thách và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống trọn vẹn cùng những người thân yêu.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương 2 của sự kiện, mang tên "Giấc mơ mang tên mình", mở ra hành trình đầy sức sống với hình ảnh chú chim bay cao, tượng trưng cho sự tự do. Hồ Ngọc Hà và GiGi Hương Giang đã lồng ghép những bản song ca và đối thoại về hành trình tìm kiếm đam mê và cảm xúc của một nghệ sĩ. Theo Hồ Ngọc Hà, tự do không phải là sự rời xa nơi khởi đầu, mà là luôn có một nơi "để về" sau những giờ phút thăng hoa. Chương 2 khơi gợi ý niệm về không gian sống hoàn hảo - nơi mỗi người được tự do là chính mình trong không gian riêng mang tên "tổ ấm".

Sự kiện tiếp tục bùng nổ qua những tiết mục sôi động, giúp khán giả trải nghiệm rõ nét câu chuyện "Sống khởi sắc riêng". Chương ba cũng chính là đích đến cuối cùng trong hành trình sống của mỗi người, nơi ta tìm thấy không gian lý tưởng, xây dựng được tổ ấm của riêng mình. Tại LUMIÈRE SpringBay, mỗi cư dân không chỉ sống mà còn được sống và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, nơi những trải nghiệm và giá trị sống đích thực hòa quyện, lưu giữ và truyền tải những giá trị bền vững cho thế hệ mai sau.

Từ "tổ ấm" nơi khởi đầu của Đam Mê, đến hành trình tự do khám phá tràn đầy Sức Sống và cuối cùng là sự gắn kết với những giá trị sống Yên Bình và Hạnh Phúc, sự kiện dẫn dắt khách mời qua một hành trình đầy cảm hứng, qua đó truyền tải câu chuyện "Khởi sinh giá trị sống" của LUMIÈRE SpringBay.

"Chúng tôi hy vọng rằng qua không gian sắp đặt đầy cảm xúc và nghệ thuật kể chuyện bằng âm nhạc, quý khách hàng sẽ cùng chúng tôi trải nghiệm những góc nhìn sâu sắc về giá trị sống của mỗi chúng ta qua câu chuyện kể xuyên suốt sự kiện ngày hôm nay", bà Phạm Thị Xuân Hoa - Giám đốc Quản lý dự án, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Câu chuyện "Khởi sinh giá trị sống" tại LUMIÈRE SpringBay

Sự kiện câu chuyện "Khởi sinh giá trị sống" giúp khách mời hiểu sâu hơn về hành trình kiến tạo chuẩn mực sống đích thực tại LUMIÈRE SpringBay - nơi mà mỗi chủ nhân có thể lựa chọn và xây dựng một bản sắc sống riêng, phù hợp với hành trình của chính mình.

Tiếp nối thành công của LUMIÈRE Evergreen tại phía Tây Hà Nội, LUMIÈRE SpringBay, tọa lạc tại Ocean Park 2, là dự án cao tầng tiên phong với tầm nhìn bao trọn Wonders Wave Park, nơi khởi nguồn của những giá trị sống đa trải nghiệm giữa lòng thành phố điểm đến mới phía đông Thủ đô.

Ở mỗi vùng đất mà Masterise Homes lựa chọn chỉ có duy nhất một sản phẩm thuộc dòng LUMIÈRE. Lấy cảm hứng từ mạch nguồn khởi sinh sự sống, dự án mang đến một không gian sống mang đậm bản sắc riêng biệt, với hệ sinh thái tiện ích "vị nhân sinh" theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây không chỉ là nơi để cư dân sinh sống mà còn là một "tổ ấm" bền vững, nơi từng khoảnh khắc của cuộc sống đều mang đến trải nghiệm đa chiều, từ sự yên bình cho đến những cảm xúc thăng hoa.

Masterise Homes mang những chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam để không ngừng nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, tiêu biểu những dự án thuộc bộ sưu tập LUMIÈRE series đang dần định hình phong cách sống tinh tế với những giá trị sống chuẩn mực quốc tế, ghi dấu ấn qua các công trình biểu tượng trải dài từ Nam ra Bắc, từ phía tây sang phía đông Hà Nội.