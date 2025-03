Nghệ thuật và khát vọng chinh phục ánh sáng của Nguyễn Hữu Trung

Hơn một thập kỷ trước, Nguyễn Hữu Trung - với tấm bằng Thạc sĩ Marketing tại Đức - trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình từ một góc quán cà phê nhỏ, cùng chiếc máy tính cũ kỹ và một khát vọng lớn lao: đưa nghệ thuật lên tầm cao mới, nơi ánh sáng và âm nhạc không chỉ là phương tiện biểu diễn mà là cách kết nối cảm xúc và truyền cảm hứng sâu sắc đến công chúng.

Khởi đầu không hề dễ dàng - nguồn lực hạn chế và con đường phía trước đầy thử thách. Nhưng với sự kiên trì và khả năng quan sát cuộc sống, anh dần hiện thực hóa những phác thảo đầu tiên, đặt nền móng cho Zeit - công ty do chính anh sáng lập. Cái tên "Zeit", nghĩa là "Thời gian" trong tiếng Đức, là lời khẳng định về khát vọng tạo ra nghệ thuật bền vững, để lại dấu ấn sâu sắc trong từng khoảnh khắc.

Những năm tiếp theo, anh định hình rõ hơn hướng đi của mình: nghệ thuật không chỉ là tự do sáng tạo, mà cần được xây dựng bằng kỷ luật và tâm huyết. "Nghệ thuật là cuộc chơi thỏa mãn sự tự do, nhưng cũng là cuộc chiến với chính bản thân," anh chia sẻ - một triết lý phản ánh hành trình tìm kiếm, thử nghiệm và không ngừng điều chỉnh. Từ những lần thất bại và học hỏi, anh đúc kết nên phương châm "Art Comes First" - không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguyên tắc cốt lõi trong mọi quyết định, từ ý tưởng đến cách kể chuyện trên sân khấu. Chính sự kiên định này đã đưa Zeit trở thành biểu tượng của sự táo bạo và sáng tạo, ghi dấu với chiến thắng tại WeChoice Awards 2024 hạng mục Z-Events, khẳng định sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật khi được nuôi dưỡng bởi đam mê và kỷ luật.

Những dấu ấn nghệ thuật vượt thời gian

Hành trình của Nguyễn Hữu Trung và Zeit được ghi dấu qua nhiều cột mốc nghệ thuật nổi bật:

Sống Một Đời Có Lãi : Đại nhạc hội đoạt giải Z-Events tại WeChoice Awards 2024. Với sân khấu dài 115m, màn hình LED 1.500m² trên diện tích 27.000m² tại Sân vận động Phú Thọ, chương trình thu hút 25.000 khán giả, lập kỷ lục Guinness Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình sáng tạo.

Sống Trọn Tinh Hoa: Hai đêm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM dành cho gần 10.000 khách hàng VietinBank Premium. Với sân khấu 360 độ độc đáo, chương trình đưa người xem đắm chìm trong không gian giàu cảm xúc và giá trị tinh thần.

Tâm Thức Tinh Hoa: Đêm nhạc dành riêng cho khách hàng MSB Private, trở thành hành trình tỉnh thức nơi âm thanh và ánh sáng hòa quyện, khơi dậy sự yêu thương và thấu cảm sâu sắc.

Chuyến Tàu: Mùa Đông : Dưới vai trò Tổng đạo diễn, Nguyễn Hữu Trung cùng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh tạo nên hành trình âm nhạc đầy xúc cảm, nơi tình yêu và ký ức giao thoa trong từng giai điệu.

Vinh Quang CAND Việt Nam: Chương trình do Bộ Công an tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm (8-9.3), kết hợp giữa triển lãm công nghệ Immersive Museum và gala âm nhạc tri ân lực lượng CAND. Những màn trình diễn bùng nổ đã để lại dư âm tự hào và cảm động trong lòng hàng vạn khán giả.

Sức mạnh tập thể và hướng tới tương lai

Anh chưa bao giờ bước đi một mình. Zeit là nơi hội tụ những con người đồng điệu, gắn kết bởi văn hóa hợp tác sâu sắc. Mỗi thành viên đặt trọn trái tim vào từng chi tiết - từ ánh sáng, âm thanh đến cách kể chuyện. Họ cùng nhau thức trắng đêm hoàn thiện sân khấu, cùng nhau vượt áp lực để mỗi khoảnh khắc trình diễn đều chạm đến trái tim người xem.

Với anh, thành công không nằm ở danh tiếng cá nhân, mà ở việc tạo ra giá trị thực sự cho công chúng - điều chỉ có thể đạt được nhờ sức mạnh tập thể. Zeit không chỉ là một đội ngũ mà là một gia đình - nơi tất cả tin tưởng, thấu hiểu và không ngừng vượt qua giới hạn để chinh phục đỉnh cao mới.

Nhìn về tương lai, Nguyễn Hữu Trung và Zeit cam kết không ngừng thắp sáng, truyền cảm hứng và kết nối con người bằng nghệ thuật. "Art Comes First" tiếp tục là kim chỉ nam - giúp mỗi sân khấu không chỉ đẹp mắt mà còn là hành trình khám phá nội tâm, khơi dậy những giá trị sống tích cực. Từ góc quán cà phê nhỏ năm nào, Nguyễn Hữu Trung đã chứng minh: khi đam mê được nuôi dưỡng bằng bền bỉ và tinh thần đồng đội, nghệ thuật không chỉ là để thưởng thức - mà là để sống trọn vẹn.