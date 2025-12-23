Nghệ thuật và kỹ nghệ giao thoa trong tác phẩm mùa lễ hội 2026 của Sapporo

Một cái bắt tay từ hai thế giới nghệ thuật

Lần đầu tiên Sapporo hợp tác cùng với một nghệ sĩ Việt Nam để thực hiện thiết kế bao bì mới, mở ra một chương mới trong cách kể câu chuyện mùa lễ hội, nơi tinh thần chế tác Nhật Bản hòa cùng sức sáng tạo Việt Nam.

"The Heritage of Craftsmanship" được thành hình, như sự hội ngộ của hai thế giới làm nghề tưởng chừng như khác biệt, 1 bên là Khim Đặng, người nghệ sĩ trẻ Việt Nam, 1 bên là một thương hiệu lâu đời đến từ Nhật Bản, nhưng lại gặp nhau ở một tinh thần chung: Sự tỉ mỉ, tinh tế và tôn trọng giá trị truyền thống.

Với Sapporo, đó là gần 150 năm di sản với triết lý làm nghề thể hiện qua từng công đoạn của nghệ thuật ủ bia, từ chọn nguyên liệu, thời điểm ủ men được thực hiện với độ chính xác gần như tuyệt đối. Tinh thần chuẩn mực của giá trị kỹ nghệ truyền thống cùng sự cải tiến hiện đại đã làm nên dấu ấn của thương hiệu hơn một thế kỷ qua.

Với Khim Đặng, đó là hành trình sáng tạo luôn song hành với tinh thần đi tìm cội nguồn Việt Nam qua góc nhìn mới. Anh tìm vào những hoa văn, họa tiết truyền thống và biến chúng thành ngôn ngữ thị giác hiện đại mềm mại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa.

Hai thế giới đó giao nhau ở tinh thần "craftsmanship", không chỉ là tay nghề, mà là thái độ với công việc: yêu từng chi tiết nhỏ, trân trọng quá trình, và luôn cố gắng tạo nên phiên bản tốt nhất của mọi thứ để chạm vào cảm xúc thật sự.

Chính sự đồng điệu này giúp tác phẩm hợp tác giữa Sapporo và Khim Đặng vượt khỏi khuôn khổ "thiết kế bao bì", để trở thành dấu ấn của một sự kết hợp nghiêm túc giữa hai tinh thần nghệ nhân: nghệ thuật tỉ mỉ trong nấu bia và sự tinh tế trong sáng tạo thị giác.

Sự đồng điệu về tinh thần “craftsmanship” giữa Khim Đặng và Sapporo

Khi tinh thần "Craftsmanship" được chuyển hóa thành hình ảnh

Trong lần hợp tác cùng Sapporo lần này, Khim Đặng mang đến một góc nhìn riêng không chỉ trong tác phẩm hoàn chỉnh mà còn trong toàn bộ quá trình sáng tạo. Anh chia sẻ: "Nguồn cảm hứng bất tận giữa nghệ thuật truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản đã giữ ngọn lửa sáng tạo cho mình trong quá trình xây dựng ngôn ngữ hình ảnh".

Trong quá trình tìm kiếm "nguyên liệu", Khim Đặng tìm đến nguồn cảm hứng từ những hoa văn chạm khắc gỗ và đá cổ Việt Nam, những biểu tượng lâu đời của sự bền bỉ và tinh tế trong văn hoá dân gian. Anh không sao chép chúng, mà tái hiện bằng những đường nét mềm mại, uyển chuyển, mang đến cảm giác chuyển động liên tục như dòng chảy nối tiếp giữa quá khứ và hiện tại.

Sau quá trình bàn bạc cùng đội ngũ Sapporo, cả hai cũng quyết định đưa vào tác phẩm những biểu tượng đặc trưng: hạc, cá chép theo hai phong cách tranh khắc gỗ Nhật Bản (Ukiyo-e) và Việt Nam (Đông Hồ), cùng cờ cá chép và lồng đèn cá chép trong lễ hội. Những hình tượng này không chỉ mang ý nghĩa truyền thống về sự vươn lên, may mắn mà còn thay cho lời chúc và sự gửi gắm từ thương hiệu. Bên cạnh đó, hoa văn chạm khắc gỗ - đá dạng sóng nước, mây và các thành phần của bia như lúa mạch, hoa bia, nguồn nước được lồng ghép khéo léo, vừa đủ đầy, vừa tinh tế.

Tất cả được sắp đặt trong bố cục vừa truyền thống vừa hiện đại, thể hiện sự giao thoa mà không hòa lẫn nơi mỗi chi tiết vẫn giữ bản sắc riêng nhưng cùng nhau tạo thành một tổng thể hài hòa

Ngôi sao vàng, một biểu tượng đặc trưng của Sapporo được đặt ở trung tâm như một điểm kết nối, xung quanh là các chi tiết kể câu chuyện về sự tỉ mỉ và tinh thần chuẩn xác trong từng bước của nghệ thuật ủ bia Nhật Bản. Tất cả hòa quyện trong một bố cục vừa truyền thống vừa hiện đại, nơi nghệ thuật và kỹ nghệ cùng kể câu chuyện về sự tinh tế, tỉ mỉ và tự hào về truyền thống trong từng chi tiết.

Chính sự kết hợp này khiến phiên bản giới hạn Sapporo mùa lễ hội 2026 trở thành nhiều hơn một thiết kế bao bì. Nó là một tác phẩm văn hoá, kể câu chuyện về di sản và sự tiếp nối, về cách nghệ thuật và kỹ nghệ có thể hòa vào nhau để tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho mùa lễ hội.

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa Việt Nam và Nhật Bản, Sapporo và nghệ sĩ Việt cùng nhau kể một câu chuyện đầy tự hào về di sản và tinh thần làm nghề - những giá trị luôn được trân trọng và tôn vinh.

Thùng Sapporo 24 lon 330ml phiên bản giới hạn đã có mặt tại các siêu thị trên toàn quốc.

Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.