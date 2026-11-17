Vậy làm thế nào để điều trị viêm mũi xoang, sử dụng kháng sinh hợp lý và hạn chế tái phát. Hãy cùng tìm câu trả lời tại chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề: Viêm mũi xoang: Điều trị thế nào khi tình trạng kháng kháng sinh gia tăng?

Thời gian phát sóng: 18 giờ - 20 giờ, thứ năm ngày 19.11.2026.

Kênh phát sóng: Fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên và Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Đồng hành cùng chương trình là các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn:

ThS-BS.CKII Lê Nhật Vinh - Phụ trách Khoa Liên chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Da liễu.

ThS.CKI Nguyễn Văn Toàn - Trưởng khoa Xét nghiệm.

DS.CKI Phạm Ngọc Thảo Uyên - Trưởng khoa Dược.

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi cho các bác sĩ qua Fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn https://www.facebook.com/BenhVienDaKhoaQuocTeNamSaiGon, gọi hotline 1800 6767 (Nhánh 2) để tìm hiểu thêm thông tin và giải đáp các vấn đề sức khỏe.