Nghẹt thở cứu người đàn ông ngừng tim ngay khi đang khám bệnh

Ngừng tim bất ngờ ngay trong lúc thăm khám

Ông T. 61 tuổi, có tiền sử đái tháo đường nhiều năm, đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám trong tình trạng khó thở nhẹ và mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Trong quá trình thực hiện điện tim, ông bất ngờ ngất lịm khoảng 30 giây rồi tự tỉnh lại.

Kết quả điện tim ghi nhận cơn rối loạn nhịp nguy hiểm, cho thấy tim đang trong tình trạng thiếu máu cấp do tắc nghẽn động mạch vành. Nhận thấy nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch rất cao, các bác sĩ lập tức đưa người bệnh vào diện theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, trong khi các bác sĩ đang trao đổi với gia đình, ông T. bất ngờ mất ý thức lần hai. Các bác sĩ xác định người bệnh bị ngừng tim do rung thất - một dạng rối loạn nhịp cực kỳ nguy hiểm khiến tim mất khả năng bơm máu đi nuôi cơ thể.

Ngay lập tức, báo động đỏ nội viện được kích hoạt, ê kíp bác sĩ liên chuyên khoa hồi sức cấp cứu, tim mạch can thiệp khẩn trương tiến hành sốc điện nhằm chấm dứt tình trạng rung thất. Sau khi sốc điện, tim người bệnh đập trở lại, mạch được khôi phục và ý thức dần hồi phục.

Theo ThS-BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, yếu tố mang tính quyết định giúp ông T. vượt qua thời khắc "sinh tử" chính là việc biến cố xảy ra ngay khi bệnh nhân đang được theo dõi rất sát tại bệnh viện.

Ông T. được sốc điện cấp cứu

"Nếu không được phát hiện và sốc điện trong những phút đầu tiên, khả năng cứu sống sẽ giảm rất nhanh. Việc can thiệp kịp thời đã giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch trước mắt", bác sĩ Công cho biết.

Cũng theo TS-BS Lại Văn Hoàn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, ở người mắc đái tháo đường lâu năm như ông T., nhồi máu cơ tim có thể diễn tiến âm thầm với những biểu hiện không điển hình như mệt mỏi, khó thở hoặc giảm khả năng gắng sức. Trong một số trường hợp, ngừng tim hoặc đột tử có thể là dấu hiệu đầu tiên của bệnh.

Can thiệp mạch vành - Ngăn trái tim ngừng đập lần thứ hai

Việc giành lại được nhịp tim chỉ là bước đầu của quá trình điều trị. Theo bác sĩ Công, rung thất không phải nguyên nhân gốc rễ mà là hậu quả của tình trạng nhồi máu cơ tim cấp đang diễn ra bên trong cơ thể người bệnh.

"Nếu không nhanh chóng xử lý đoạn động mạch vành bị tắc nghẽn gây thiếu máu cơ tim, người bệnh vẫn có nguy cơ tái rung thất và ngừng tim bất cứ lúc nào", bác sĩ Công nhấn mạnh.

Ngay sau khi tuần hoàn của ông T. tạm ổn định, toàn bộ hệ thống cấp cứu tim mạch được kích hoạt ở mức cao nhất. Trong khi ê kíp hồi sức tiếp tục theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp tim và hỗ trợ duy trì chức năng sống, ê kíp tim mạch can thiệp khẩn trương chuẩn bị phòng chụp và can thiệp mạch (DSA) để xác định nguyên nhân gây thiếu máu nuôi tim.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy "thủ phạm" là tổn thương hẹp khoảng 95% tại đoạn II động mạch vành phải, kèm huyết khối và vôi hóa nặng. Tổn thương này khiến dòng máu nuôi cơ tim gần như bị chặn đứng, gây nhồi máu cơ tim cấp và dẫn tới cơn rung thất trước đó.

Chụp mạch vành khẩn cấp trước can thiệp

Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ nhận định mỗi phút trôi qua là thêm một phần cơ tim đứng trước nguy cơ tổn thương không thể hồi phục. Chính vì vậy quá trình thực hiện tái thông mạch vành đã được triển khai ngay lập tức nhằm đưa dòng máu trở lại nuôi cơ tim trong thời gian ngắn nhất.

Với sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa, ê-kíp đã thực hiện thành công can thiệp đặt stent, tái thông động mạch vành đúng thời điểm vàng cho người bệnh. Ông T. đã vượt qua cơn nguy kịch, tránh được nguy cơ ngừng tim tái diễn và xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Ông T. hồi phục sức khỏe tốt sau điều trị

Nhớ lại khoảnh khắc cận kề ranh giới sinh tử, ông T. không giấu được xúc động: "Giờ tôi thấy khỏe hơn rất nhiều, không còn cảm giác tức ngực hay mệt như trước nữa. Tôi thực sự biết ơn các bác sĩ đã cấp cứu và can thiệp kịp thời, nếu không được cứu chữa ngay lúc đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra".

Từ trường hợp trên, bác sĩ Công khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan với các dấu hiệu như khó thở, mệt bất thường, giảm khả năng gắng sức hoặc hụt hơi kéo dài. Đặc biệt ở những người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc có tiền sử bệnh tim mạch, đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu cơ tim.

Việc thăm khám sớm khi xuất hiện triệu chứng bất thường không chỉ giúp phát hiện bệnh kịp thời, tránh những biến cố nguy hiểm như ngừng tim hoặc đột tử mà đồng thời còn nâng cao cơ hội điều trị thành công.

Khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc

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