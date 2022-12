Nghẹt thở với sự kết hợp của So Ji Sub, Kim Yun Jin, Nana trong ‘Hung thủ vô hình’

Khán giả Việt Nam không còn xa lạ gì với vai diễn chàng nghệ sĩ lang thang, du đãng trong I’m Sorry, I Love You hay chàng giám đốc lạnh lùng trong Master’s Sun của nam tài tử So Ji Sub.

Là một người có sự nghiệp diễn xuất đa dạng thể loại từ chính kịch, hành động đến hài lãng mạn và nhiều hơn thế nữa nhưng có thể nói, đây là lần đầu tiên So Ji Sub xuất hiện với một hình tượng mới mẻ trong một bộ phim phá án kịch tính như Hung thủ vô hình hứa hẹn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi hành trình đi tìm hung thủ thực sự.

Được chuyển thể từ bộ phim Invisible Guest (2017) của Tây Ban Nha, Hung thủ vô hình kể về Yoo Min Ho (So Ji Sub thủ vai), vị giám đốc đầy triển vọng của một công ty công nghệ, bị tình nghi là kẻ giết người. Khác với những vai chính diện trước đây, lần này So Ji Sub đem đến cho khán giả một Yoo Min Ho bị nghi ngờ là đã ra tay giết nhân tình trong phòng khách sạn. Dù luôn khẳng định bản thân vô tội nhưng mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về phía anh. Nhân vật Yoo Min Ho là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp diễn xuất của So Ji Sub. Bởi đây là một nhân vật đang rơi vào tình thế khủng hoảng nên có nội tâm vô cùng phức tạp. So Ji Sub phải khắc họa được một Yoo Min Ho đầy lo lắng, giận dữ, tuyệt vọng ẩn nấp trong vỏ bọc một doanh nhân thành đạt, chân thành.

Đó là một vụ án trong phòng kín, không có dấu hiệu đột nhập cũng không có sự xuất hiện của người thứ ba mà nạn nhân là Se Hee (Nana đóng) - tình nhân của Min Ho. Để chứng minh bản thân vô tội, Yoo Min Ho thuê luật sư nổi tiếng Yang Sin Ae (Kim Yun Jin) và cô yêu cầu Min Ho phải nói cho cô biết toàn bộ sự thật.





Bên cạnh So Ji Sub, bộ phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Yun Jin. Cô được mệnh danh là niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc tại Hollywood khi có cơ hội xuất hiện trong những bộ phim truyền hình Mỹ ăn khách như Lost hay Mistresses của đài ABC. Và không thể không kể đến vai diễn nữ cảnh sát trong tác phẩm gần đây nhất Money Heist: Korea - Joint Economic Area, đây đồng thời là một nốt son khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu của Kim Yun Jin. Cô vào vai nữ luật sư Yang Sin Ae có tỷ lệ “cãi” thắng 100%.

Dưới tài năng biến hóa đa dạng vai diễn của Kim Yun Jin, Yang Sin Ae xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, chưa từng thua một vụ án nào và có thể giúp nghi phạm trở nên trong sạch. Yang Sin Ae yêu cầu Yoo Min Ho phải thành thật về những chuyện đã xảy ra với mình, có như vậy cô mới có thể giúp thân chủ Yoo Min Ho rũ bỏ danh nghi phạm. Tuy nhiên, có vẻ doanh nhân Yoo vẫn đang che giấu điều gì đó với luật sư của mình.

Ngoài hai diễn viên gạo cội, Hung thủ vô hình còn được tô thêm màu sắc mới của gương mặt diễn viên trẻ Nana. Xuất thân là một Idol lấn sân diễn xuất nhưng đến nay Nana đã có trong tay một vài tác phẩm nổi bật như The Good Wife, The Swindlers, Kill It, Justice, Memorials, Oh My Ladylord, Genesis hay mới đây nhất là bộ phim Glitch dài 10 tập được chiếu trên Netflix. Vụ án trong Hung thủ vô hình xuất phát từ cái chết của Kim Se Hee - nhân vật do Nana thủ vai. Se Hee chính là chìa khóa có thể giải quyết được bài toán khiến Min Ho và Sin Ae đau đầu. Bạn diễn So Ji Sub nhận xét rằng thông qua vai diễn Se Hee, khán giả sẽ được thấy một khía cạnh thu hút khác của Nana trên màn ảnh rộng. Hung thủ vô hình (tựa Anh Confession) được xây dựng trên nền một vụ án mạng, đây là một câu chuyện có nhiều lớp lang mà khán giả phải bóc tách từng lớp cùng các nhân vật để tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau. Phim ra rạp trên toàn quốc vào ngày 9.12.2022.