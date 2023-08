Nghi bị trù dập, nữ nhân viên y tế ở Bạc Liêu đăng clip tự tử

Chiều 23.8, ông Trần Văn Liêm, Phó chủ tịch UBND H.Phước Long, ký báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Bạc Liêu và Sở Y tế tỉnh này về việc một nữ nhân viên thuộc Trung tâm y tế H.Phước Long uống thuốc tự tử.

Theo đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 22.8, tại buồng khám nha, thuộc Trung tâm y tế H.Phước Long xảy ra sự việc bà T.T.Đ (43 tuổi), nhân viên phòng khám răng - hàm - mặt, Trung tâm y tế H.Phước Long, uống thuốc tự tử, nhưng được phát hiện kịp thời.

Nguyên nhân ban đầu là do bà Đ. bức xúc trước quyết định phân công nhiệm vụ mới của lãnh đạo Trung tâm y tế H.Phước Long đối với cá nhân bà.

Công an H.Phước Long vận động người nhà bà Đ. đảm bảo an ninh trật tự CHỤP MÀN HÌNH

Ngay sau đó, bà Đ. được chuyển đến Khoa Cấp cứu Trung tâm y tế H.Phước Long để xử trí kịp thời. Hiện tại, sức khỏe bà Đ. ổn định và đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế H.Phước Long.

Theo báo cáo của Trung tâm y tế H.Phước Long, trong lúc điều trị tại đây, bà Đ. liên tục thực hiện hành vi livestream, phát trực tiếp trên mạng xã hội; phía người nhà của bà có hành vi chửi bới, xúc phạm lãnh đạo Trung tâm y tế H.Phước Long.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND H.Phước Long đã chỉ đạo Công an huyện và UBND TT.Phước Long có mặt tại Trung tâm y tế để tuyên truyền, vận động và đảm bảo an ninh trật tự.

Đến sáng 23.8, người nhà bà Đ. (khoảng 15 - 20 người) tiếp tục đến Trung tâm y tế H.Phước Long để tìm Ban giám đốc. Ngay sau đó, đại diện Công an huyện và UBND TT.Phước Long kịp thời có mặt, vận động và đảm bảo được tình hình.

Hiện tại, an ninh trật tự tại Trung tâm y tế huyện đã ổn định. Tuy nhiên, nhận định trong thời gian tới sẽ còn diễn biến phức tạp. UBND H.Phước Long chỉ đạo Trung tâm y tế huyện tiếp tục theo dõi điều trị, đảm bảo sức khỏe cho bà Đ. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện, các ngành có liên quan và UBND TT.Phước Long nắm chặt tình hình để có giải pháp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm y tế huyện.

Cũng theo báo cáo nhanh, ngày 21.8, Huyện ủy, UBND H.Phước Long có nhận được đơn tố cáo của bà Đ. Nội dung đơn tố cáo ông T.V.S, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm y tế huyện, có hành vi cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo.

Ngoài ra, trong đơn còn tố cáo ông T.V.T, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm y tế H.Phước Long "tiếp tay" cho giám đốc, đề nghị trả bà Đ. về Phòng Tổ chức không có lý do. Trong khi bà Đ. không có sai phạm gì trong suốt thời gian ông T.V.T về nhận nhiệm vụ ở khoa này.

"Do đơn tố cáo đối với ông T.V.S, thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long quản lý nên UBND H.Phước Long đã báo cáo với Thường trực Huyện ủy xem xét, xử lý. Hiện nay, Thường trực Huyện ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phước Long thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn tố cáo của bà Đ. theo đúng quy định", báo cáo gửi UBND tỉnh Bạc Liêu và Sở Y tế nêu rõ.