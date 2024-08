Nghỉ công việc văn phòng, tự làm bánh kem dành bán sinh nhật cho thú cưng

Cho thú cưng dùng thử bánh kem

Đến ngôi nhà trên đường Cao Lỗ, Q.8 (TP.HCM), người viết vô cùng bất ngờ khi thấy những chiếc bánh kem thơm ngon, đẹp mắt đang được chuẩn bị tỉ mỉ. Mai Lý (thành viên trong nhóm thực hiện), cho biết đây là những đơn hàng được cô cấp tốc thực hiện để giao kịp trong ngày cho khách.

Mai Lý chuẩn bị bánh kem cho các “khách hàng” đặc biệt PHƯƠNG VY

Suốt 1 năm nay, nhóm của Lý dồn hết tâm sức để làm bánh kem dành cho thú cưng. Hội yêu thú cưng đều xem chó, mèo như con hay một thành viên của gia đình. Ai cũng mong muốn "các bé" góp mặt trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ "tịnh thân"…

"Tụi mình thấy nhiều gia đình tổ chức sinh nhật cho chó, mèo không có bánh kem hoặc sử dụng bánh kem dành cho người. Những chiếc bánh này sẽ có thành phần không thân thiện với thú cưng như đường, gluten, socola… Từ đó, thôi thúc nhóm cho ra đời những chiếc bánh kem thơm ngon, "nịnh" mắt dành riêng cho chó, mèo", Lý nói.

Các loại bánh đều được làm tỉ mỉ PHƯƠNG VY

Đối với chó, nhóm bạn sử dụng thịt heo, gà, cá, trứng kết hợp với các loại rau củ như: bí đỏ, khoai lang, cà rốt, yến mạch, phô mai nguyên chất và sữa chua Hy Lạp không lactose tự làm.

Còn mèo sẽ có chế độ ăn hạn chế hơn. Thay vì sử dụng trái cây hay các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật, nhóm sử dụng gà, cá ngừ, cá hồi, cá bào Nhật Katsuobushi, sữa chua Hy Lạp không lactose, phô mai sữa dê. Lý cho biết những chiếc bánh đều không sử dụng gluten, muối, đường và chất bảo quản.

Sản phẩm bánh cupcake nhân thịt heo vừa làm xong PHƯƠNG VY

Lý tâm sự, nhóm của mình đã nghiên cứu sản phẩm bánh kem suốt 6 tháng qua. Ví dụ như cốt bánh kem dành cho người được làm từ bánh bông lan, nhóm đã thay thế bằng thịt và rau củ sao giúp thú cưng dễ ăn. Lớp kem bên ngoài được thay bằng khoai tây và phô mai không đường. Thậm chí, những miếng sushi, chim cánh cụt, trứng cút trang trí trên bánh đều được thành viên trong nhóm thử nghiệm kỹ lưỡng để thân thiện với thú cưng.

Trước khi bắt tay vào việc làm bánh, nhóm còn trò chuyện cùng chủ thú cưng xem thường ngày chúng ưa ăn món gì, gu trang trí mà chủ thích thế nào… Bên cạnh đó, họ cũng tìm hiểu để biết được thú cưng có bị dị ứng với thực phẩm nào không. Một số "bé" bị viêm da không thể ăn được gà, cả nhóm sẽ điều chỉnh bánh bằng thành phần khác cho… bé.

4.Các thú cưng thích mê khi chụp ảnh cùng bánh kem NVCC

"Khi những chiếc bánh được thành hình, tụi mình gửi bánh đến cho các thú cưng dùng thử. Khoảnh khắc nhìn thấy hình gia đình và thú cưng chụp cùng chiếc bánh, rồi… các bé ăn ngon lành, tụi mình hạnh phúc khó tả", cô cho biết.

Nhận được nhiều lời khen của khách

Theo Hiếu, khách hàng của tiệm khá trẻ, nuôi thú cưng theo cách hiện đại và khoa học. Họ vừa kỹ trong vấn đề an toàn, vừa quan tâm đến ngoại hình của bánh. Vì vậy, để chọn lọc các nguyên liệu đảm bảo an toàn cho chó, mèo, nhóm đã đọc rất nhiều nghiên cứu, tham khảo tài liệu về từng loại nguyên liệu xem có an toàn cho thú cưng hay không. Các thành viên trong nhóm còn tham vấn ý kiến từ "bếp trưởng", cô này tốt nghiệp Khoa Thú y của Trường ĐH Cần Thơ, trước khi bắt tay làm bánh.

Sinh nhật của một thú cưng NVCC

Những chiếc bánh thơm ngon dành riêng cho thú cưng do các bạn trẻ thực hiện NVCC

"Ban đầu, tụi mình gặp rất nhiều khó khăn do sản phẩm bánh đòi hỏi phải có nguyên liệu và công thức riêng để đảm bảo sức khoẻ cho thú cưng. Các nguyên liệu này đều mất nhiều thời gian chuẩn bị. Khâu trang trí, thành phẩm… làm nhóm rất đau đầu. Có nhiều lần mình bế tắc vì tìm mãi chưa ra công thức ưng ý, sản phẩm liên tục bị lỗi. Tụi mình chỉ biết kiên trì, cố gắng mà thôi. Sau lần thử, sản phẩm thành công, tụi mình bèn cho thú cưng ở nhà dùng thử và thấy chúng đều rất thích. Sau khi tụi mình mở bán online thì nhận được nhiều lời khen của khách hàng và được phản hồi thú cưng ăn tráng miệng rất ngon", Hiếu chia sẻ.

Trong khi đó, Thanh Trúc nhớ lại nhiều vị khách trẻ vui mừng, gửi lời cảm ơn tiệm vì đã góp phần làm nên kỷ niệm đẹp cho họ và thú cưng. "Họ mong đợi một chiếc bánh "chuẩn thú cưng" đã lâu, thay vì cho chúng ăn cùng món bánh của người. Bên cạnh đó, họ còn muốn tìm bánh phù hợp với gu ăn uống yêu thích của chó, mèo, thể hiện tình cảm, kỷ niệm giữa chủ và thú cưng bằng việc viết tên, in hình, trang trí màu sắc phù hợp với tính cách của… bé. Mỗi ngày, được lắng nghe những câu chuyện của gia đình, ngắm hình các thú cưng, tụi mình vui lắm vì thấy "đã chọn đúng nghề", Trúc nói.

Bánh bento thịt gà kết hợp với bí đỏ, khoai tây NVCC

Không chỉ "tô hồng" những khoảnh khắc đặc biệt trong đời của thú cưng và gia đình "các bé" bằng bánh kem, nhóm bạn còn làm ra nhiều loại bánh khác như: bento, cupcake, donut, cookie, tiramisu, bông lan cá… cho chó, mèo thưởng thức. Nhóm mong muốn tìm hiểu thêm các dòng bánh mới, đặc biệt là dành cho mèo vì chúng thường kén ăn hơn chó một chút.

"Tụi mình luôn cảm thấy vui vẻ, sáng tạo với công việc này để cho ra lò những chiếc bánh xinh xắn, ngộ nghĩnh để vừa hợp mắt của "sen" mà còn hợp gu của "boss", Trúc thổ lộ.