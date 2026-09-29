Nghị định 367/2026: Bảo vệ nhà báo tác nghiệp, chế tài mạnh vi phạm

Một trong những điểm sáng, nổi bật của Nghị định 367/2026 (có hiệu lực từ ngày 26.9.2026) là việc chi tiết hóa và nâng cao mức xử phạt đối với các hành vi cản trở, xâm phạm hoạt động tác nghiệp hợp pháp của phóng viên, nhà báo.

Phóng viên Thanh Niên tác nghiệp hiện trường mưa lũ, sạt lở năm 2025 ẢNH: TƯ LIỆU

Bảo vệ toàn diện nhà báo: Phạt đến 100 triệu đồng nếu đe dọa tính mạng

Theo quy định tại điều 13 và điều 15 Nghị định 367/2026 , bất kỳ hành vi cản trở việc cung cấp thông tin, thu giữ phương tiện tác nghiệp hay đe dọa người làm báo đều bị xử lý nghiêm minh với khung phạt tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng .

Đặc biệt, bên cạnh hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường, trả lại tài liệu, phương tiện đã thu giữ trái phép.

Các mức phạt bảo vệ nhà báo , phóng viên tác nghiệp

Nhóm hành vi vi phạm Mức phạt tiền (VNĐ) Biện pháp khắc phục hậu quả Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí 5.000.000 – 10.000.000 Buộc cung cấp thông tin theo quy định Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên 20.000.000 – 30.000.000

Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí 30.000.000 – 50.000.000 Buộc trả lại phương tiện, tài liệu; buộc xin lỗi công khai Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm nhà báo khi đang tác nghiệp 50.000.000 – 70.000.000 Buộc xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu báo chí 50.000.000 – 70.000.000

Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bằng lời nói, hành động 70.000.000 – 100.000.000 Buộc xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng





Siết chặt kỷ luật: Xử lý nghiêm hành vi trục lợi

Cùng với cơ chế bảo vệ, Nghị định 367/2026 cũng tăng cường chế tài đối với các cá nhân, cơ quan báo chí vi phạm quy định tác nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo sai mục đích hoặc hoạt động không đúng tôn chỉ.

Cụ thể, điều 12 quy định mức phạt tiền trực tiếp áp dụng đối với cá nhân có hành vi mạo danh nhà báo, lợi dụng tư cách người làm báo để can thiệp công việc của tổ chức, doanh nghiệp hoặc ép buộc cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ.

Các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhằm mục đích trục lợi sẽ bị tịch thu tang vật và thu hồi toàn bộ số lợi bất hợp pháp.

Chế tài xử lý vi phạm đối với nhà báo và cá nhân tác nghiệp:

Hành vi vi phạm Mức phạt tiền cá nhân (VNĐ) Hình thức xử phạt bổ sung & Biện pháp khắc phục Sử dụng giấy giới thiệu hết hạn, sai mục đích, sai nội dung, sai địa bàn 5.000.000 - 10.000.0000 Xử phạt trực tiếp cá nhân vi phạm Sử dụng thẻ nhà báo hết hạn, không nộp lại thẻ khi chuyển công tác/nghỉ hưu 10.000.000 – 20.000.000 Buộc nộp lại thẻ nhà báo cho cơ quan cấp thẻ Cử phóng viên tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin sai tôn chỉ, mục đích 10.000.000 – 20.000.000 Buộc nộp lại thẻ nhà báo đối với trường hợp vi phạm quy định Mạo danh nhà báo, phóng viên Lợi dụng tư cách nhà báo để can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật 20.000.000 – 30.000.000 Tịch thu số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm Lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi Hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích để trục lợi 30.000.000 – 50.000.000 Tịch thu tang vật vi phạm ; buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp

Dưới đây là chi tiết cơ chế bảo vệ nhà báo; chế tài vi phạm; và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính liên quan:



