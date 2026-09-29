Nghị định 367/2026: Bảo vệ nhà báo tác nghiệp, chế tài mạnh vi phạm

Một trong những điểm sáng, nổi bật của Nghị định 367/2026 (có hiệu lực từ ngày 26.9.2026) là việc chi tiết hóa và nâng cao mức xử phạt đối với các hành vi cản trở, xâm phạm hoạt động tác nghiệp hợp pháp của phóng viên, nhà báo.
Bảo vệ toàn diện nhà báo: Phạt đến 100 triệu đồng nếu đe dọa tính mạng
Đặc biệt, bên cạnh hình thức phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị buộc xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và bồi thường, trả lại tài liệu, phương tiện đã thu giữ trái phép.
Nhóm hành vi vi phạm
Mức phạt tiền (VNĐ)
Biện pháp khắc phục hậu quả
Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí
5.000.000 – 10.000.000
Buộc cung cấp thông tin theo quy định
Cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên
20.000.000 – 30.000.000
Thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí
30.000.000 – 50.000.000
Buộc trả lại phương tiện, tài liệu; buộc xin lỗi công khai
Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm nhà báo khi đang tác nghiệp
50.000.000 – 70.000.000
Buộc xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu báo chí
50.000.000 – 70.000.000
Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo, phóng viên bằng lời nói, hành động
70.000.000 – 100.000.000
Buộc xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng
Siết chặt kỷ luật: Xử lý nghiêm hành vi trục lợi
Cùng với cơ chế bảo vệ, Nghị định 367/2026 cũng tăng cường chế tài đối với các cá nhân, cơ quan báo chí vi phạm quy định tác nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo sai mục đích hoặc hoạt động không đúng tôn chỉ.
Cụ thể, điều 12 quy định mức phạt tiền trực tiếp áp dụng đối với cá nhân có hành vi mạo danh nhà báo, lợi dụng tư cách người làm báo để can thiệp công việc của tổ chức, doanh nghiệp hoặc ép buộc cung cấp thông tin ngoài phạm vi tôn chỉ.
Các hành vi vi phạm nghiêm trọng nhằm mục đích trục lợi sẽ bị tịch thu tang vật và thu hồi toàn bộ số lợi bất hợp pháp.
Hành vi vi phạm
Mức phạt tiền cá nhân (VNĐ)
Hình thức xử phạt bổ sung & Biện pháp khắc phục
Sử dụng giấy giới thiệu hết hạn, sai mục đích, sai nội dung, sai địa bàn
5.000.000 - 10.000.0000
Xử phạt trực tiếp cá nhân vi phạm
Sử dụng thẻ nhà báo hết hạn, không nộp lại thẻ khi chuyển công tác/nghỉ hưu
10.000.000 – 20.000.000
Buộc nộp lại thẻ nhà báo cho cơ quan cấp thẻ
Cử phóng viên tác nghiệp hoặc yêu cầu cung cấp thông tin sai tôn chỉ, mục đích
10.000.000 – 20.000.000
Buộc nộp lại thẻ nhà báo đối với trường hợp vi phạm quy định
Mạo danh nhà báo, phóng viên
Lợi dụng tư cách nhà báo để can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật
20.000.000 – 30.000.000
Tịch thu số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm
Lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi
Hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ mục đích để trục lợi
30.000.000 – 50.000.000
Tịch thu tang vật vi phạm; buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp
Dưới đây là chi tiết cơ chế bảo vệ nhà báo; chế tài vi phạm; và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính liên quan:
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