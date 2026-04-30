Nghỉ lễ 30.4, nhiều người chọn cà phê bệt ở công viên 30 Tháng 4 để... chill

Ngọc Dương - Thái Hòa
30/04/2026 14:39 GMT+7

Sáng 30.4, nhiều người chọn cà phê bệt tại công viên 30 Tháng 4 (TP.HCM) để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống chậm giữa kỳ nghỉ lễ.

Từ sáng sớm, công viên 30 Tháng 4 ở trung tâm TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều nhóm bạn trẻ trải bạt trò chuyện, thưởng thức cà phê, các gia đình cũng tranh thủ đến tận hưởng không khí trong lành, yên bình hiếm có giữa lòng thành phố. Những tấm bạt mang theo từ nhà, đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cùng ly cà phê quen thuộc tạo nên một buổi sáng bình dị trong dịp lễ 30.4 - 1.5.

Công viên 30 Tháng 4 có những bãi cỏ xanh, tán cây mát và không gian thoáng đãng, trở thành địa điểm lý tưởng để vừa thưởng thức ly cà phê sáng vừa cảm nhận nhịp sống thành phố

ẢNH: THÁI HOÀ

Chị Hương Giang và Ánh Huyền (20 tuổi) chọn cà phê bệt tại công viên này như một cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ. "Ngày lễ tụi mình chỉ muốn ra ngoài dạo chơi, khám phá không khí thành phố thôi chứ không nhất thiết phải đi xa", chị Huyền chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

TP.HCM rực rỡ cờ đỏ sao vàng ngày 30.4: Niềm tự hào ngập tràn từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Chỉ với một góc xanh quen thuộc, nhiều bạn trẻ có thể thoải mái tạo dáng, chụp hàng loạt bức ảnh theo nhiều phong cách khác nhau

ẢNH: THÁI HOÀ

Nhiều bạn trẻ không có kế hoạch đi du lịch mà chọn ở lại thành phố để tận hưởng nhịp sống chậm rãi, hiếm có

ẢNH: THÁI HOÀ

Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, nhiều bạn trẻ dạo chơi, ghi lại khoảnh khắc cùng bạn bè

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vì phải thức dậy sớm, nhiều bạn nữ chọn ra đến công viên mới trang điểm, sửa soạn lại trước khi chụp hình

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để có được khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ, một bạn nữ đã dành thời gian để trang điểm kỹ lưỡng, chỉn chu trước khi bắt đầu chụp ảnh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cà phê bệt trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ để gặp gỡ, trò chuyện và thư giãn trong những ngày rảnh rỗi dịp nghỉ lễ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chị Thanh Trúc (phường Dĩ An) tranh thủ ra công viên ngồi thư giãn, sau đó dự định vào Dinh Độc Lập để tham quan rồi trở về. "Mình chọn đi gần để thuận tiện di chuyển và tránh cảnh đông đúc trong dịp lễ này", chị Trúc chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thời tiết TP.HCM sáng 30.4 có nắng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ dao động ở mức 24 - 36 độ C, khá lý tưởng cho người dân vui chơi trong dịp lễ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bạn Văn Quang (20 tuổi) trong lúc gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè ở công viên vẫn không quên mang theo máy tính để làm việc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhóm bạn trẻ tươi tắn, rạng rỡ đi chụp ảnh từ sáng sớm, tận hưởng không khí trong lành và nắng nhẹ của TP.HCM trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 4 ngày

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Đường phố TP.HCM rực sắc cờ hoa ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều tuyến đường ở P.HCM được trang hoàng rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng để kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
