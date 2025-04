Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương: Thời tiết TP.HCM, Nam bộ nắng nóng diện rộng

Sáng 5.4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nắng nóng trong nhiều ngày liên tiếp.

Theo cơ quan khí tượng, 24 giờ qua, thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ phổ biến từ 35 - 36oC, cao nhất tại Phước Long (Bình Phước) 36oC. Miền Tây dao động từ 31,5 - 34,5oC.

Từ 24 - 48 giờ tới, dự báo có nắng nóng diện rộng ở Đông Nam bộ và rải rác ở miền Tây. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ khoảng 12 giờ - 16 giờ.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới ẢNH: ĐÀI KTTV

Cụ thể, nắng nóng có thể chạm ngưỡng 37oC ở Bình Phước, Đồng Nai. Những nơi có nắng nóng 36oC như: TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang...

Từ 72 - 120 giờ tới, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37oC, có nơi trên 37oC.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Người dân đi chơi lễ cần lưu ý gì?

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, lệch đông trong 1 - 2 ngày rồi suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Trên các vùng biển của Nam bộ, gió đông bắc đến đông nam cấp 3 - 4, chiều tối ngày 7 có lúc cấp 5.

Thời tiết nắng nóng, người dân cần lưu ý khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết trên toàn bộ khu vực Nam bộ, Nam Trung bộ và phía nam Tây nguyên trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương phổ biến không mưa hoặc mưa với lượng không đáng kể nên thuận lợi cho du lịch cũng như mọi hoạt động ngoài trời.

Thời tiết tại TP.HCM mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37oC. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25 - 27oC.



Các địa điểm du lịch lân cận hầu hết không mưa, riêng Nha Trang, Đà Lạt vào ngày 5, 6 có khả năng có mưa nhỏ không đáng kể. Các điểm du lịch biển ven bờ và biển đảo dịp này có gió nhẹ, sóng yếu nên rất thuận lợi cho du lịch biển và tàu thuyền ra vào các huyện đảo.