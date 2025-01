Nghi phạm bắt cóc bé gái 4 tuổi ở Hải Phòng để nuôi dưỡng

Ngày 15.1, thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị có cuộc làm việc với các cơ quan chức năng TP.Thủy Nguyên (Hải Phòng) và đã làm rõ nguyên nhân khiến bé 4 tuổi bị cô gái lạ mặt đưa đi nhiều nơi.



Theo báo cáo của Công an TP.Thủy Nguyên, quá trình làm việc, Đồng Thị Thu (18 tuổi, trú tại thôn Sử, Lâm Động, TP.Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra hối hận.

Đồng Thị Thu tại cơ quan công an ẢNH: N.T

Khai tại cơ quan công an, Thu cho biết bản thân thích chơi với trẻ con nên tìm cách đến Trường mầm non Thiên Hương (P.Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên) để tìm một cháu bé.

Khoảng 15 giờ 10, Thu đến trường đợi bảo vệ mở cổng rồi đi vào bên trong, sau đó có gửi lại một túi đồ với vài lon nước ngọt.

Khi đi lên tầng 2, Thu nhìn vào tủ đồ thấy có tên bé gái N.T.M nên vào lớp xin phép cô giáo đón bé.

Đáng chú ý, khi cô giáo gọi tên, bé N.T.M tỏ ra vui vẻ và đi cùng Thu ra về một cách bình thường.

Thu cũng khai với cơ quan công an, bản thân không hề quen biết cháu N.T.M. Thu đến Trường mầm non Thiên Hương đón bé gái 4 tuổi này với mục đích chiếm đoạt nuôi cháu bé.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Thu nhờ một người dân gọi xe taxi và đi về phố Trần Nguyên Hãn (Q.Lê Chân). Tối 13.1, Thu thuê phòng tại một khách sạn trên địa bàn TP.Hải Phòng và nghỉ cùng cháu bé. Sang ngày 14.1, Thu tiếp tục dẫn bé gái đi chơi cho đến khi bị người dân phát hiện.

Đồng Thị Thu đang bị tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra làm rõ về hành vi trên.

Siết chặt việc đưa đón trẻ em

Cũng trong ngày 15.1, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã đến thăm, động viên Công an TP.Thủy Nguyên và quần chúng nhân dân đã sớm tìm được cháu N.T.M đưa về với gia đình.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng làm việc với Công an TP.Thủy Nguyên và các đơn vị chức năng ẢNH: M.K

Tại cuộc làm việc, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng, cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng đã báo cáo cấp trên và chỉ đạo toàn ngành khẩn trương phối hợp.

Ông Kiệm yêu cầu trong thời gian tới, các nhà trường, giáo viên làm tốt hơn công tác chăm lo, giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn trong các trường học.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hải Phòng nhấn mạnh, qua vụ việc này cho thấy, việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm không chỉ bằng văn bản mà phải sát sao trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc cơ sở thường xuyên để không xảy ra sự việc mất an ninh, an toàn trường học tương tự.

Đại diện Trường mầm non Thiên Hương cũng cho biết, do sự tắc trách của giáo viên dẫn đến sự việc đáng tiếc. Trường mầm non Thiên Hương đã rút kinh nghiệm, đồng thời tạm đình chỉ công tác 2 giáo viên liên quan.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 13.1, Đồng Thị Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (P.Thiên Hương, TP.Thủy Nguyên) đưa cháu N.T.M rời khỏi trường bằng xe taxi.

Sau đó, người thân đến trường đón cháu M. thì được cô giáo thông báo bé đã được một cô gái đưa đi.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc tìm kiếm và đến chiều 14.1, bé gái được người dân phát hiện, giải thoát.