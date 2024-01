Nghi phạm cướp tiệm vàng và người trộm vàng trị giá 7,7 tỉ đồng là vợ chồng

Ngày 10.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 2 vụ án cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại 2 tiệm vàng ở Trà Vinh.

Bị can Châu Thị Thúy Kiều tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Thị Thúy Kiều (32 tuổi, ngụ H.Càng Long, Trà Vinh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Kiều là bị can trộm vàng trị giá khoảng 7,7 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, Kiều khai nhận là nhân viên tiệm vàng ở P.3, TP.Trà Vinh và đã nhiều lần trộm tổng cộng hơn 160 lượng vàng (khoảng 99,5 lượng vàng 24K và 60,9 lượng vàng 18K) để đưa cho chồng là Huỳnh Hải Quang (38 tuổi, ngụ P.4, TP.Trà Vinh). Quang là nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh và tử vong khi đang trên đường tẩu thoát.

Kiều khai nhận làm việc tại tiệm vàng từ năm 2014. Quá trình làm việc, chủ tiệm mở thêm chi nhánh và Kiều được điều động làm quản lý kho. Hằng ngày, chủ tiệm trực tiếp giao vàng cho Kiều (giao nhận bằng toa và có thể hiện trọng lượng). Kiều nhận và giao lại cho thợ đánh bóng hoặc chế tác.

Sau khi thợ làm hoàn thành sẽ giao lại vàng cho Kiều dán tem và đưa cho nhân viên đứng quầy bán cho khách. Kiều cũng giao lại toa cho chủ tiệm vàng biết để quản lý, theo dõi. Lợi dụng sơ hở và tin tưởng của chủ tiệm vàng trong việc không kiểm tra kho, từ tháng 11.2022 đến 11.2023, Kiều nhiều lần lấy trộm vàng với tổng giá trị giá hơn 7,7 tỉ đồng.

Cơ quan công an cho biết, trước đó, chủ tiệm vàng trình báo việc nhân viên lấy trộm vàng số lượng lớn nhưng chưa tìm được thủ phạm, Kiều vẫn không bị phát hiện cho đến khi Huỳnh Hải Quang cùng Lại Thế Việt (22 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) dùng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng tại H.Châu Thành vào chiều tối 30.11.2023.



Sau khi xảy ra vụ cướp nói trên, chủ tiệm vàng kiểm tra và yêu cầu Kiều bàn giao kho. Lúc này, Kiều mới thừa nhận đã lấy trộm vàng và đến cơ quan công an đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 30.11, có 2 người dùng súng cướp tiệm vàng M.T (TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Trà Vinh), lấy một số vàng rồi tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an bắt giữ Lại Thế Việt khi đang trên đường lẩn trốn tại Tiền Giang. Bị can Lại Thế Việt lúc bị bắt NAM LONG Bước đầu, Việt khai nhận là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, do nợ nần nên đã nghỉ học. Chiều 30.11.2023, Việt cùng Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ P.4, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) mang 2 khẩu súng đi cướp tiệm vàng. Khi tẩu thoát đến đoạn thuộc xã Bình Phú, H.Càng Long, Trà Vinh, thấy tổ công tác Công an H.Càng Long, Quang tăng ga bỏ chạy dẫn đến tự té ngã và tử vong. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng rulo, đạn chì và nhiều tang vật khác. Sau khi bắt giữ được Việt, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an H.Châu Thành khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh các thông tin liên quan, trong đó tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại bị hại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lời khai của Việt, công an phát hiện 1 bịch ni lông màu đen, chứa nhiều trang sức bằng vàng 18K, tổng cộng hơn 8 lượng, được cất giấu trong bụi cây cặp con kênh thuộc ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ Chánh, H.Châu Thành. Hiện tại, Việt đã bị khởi tố và bắt tạm giam để cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.